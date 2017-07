Apoyo federal a FGCV

Jueves 20 de Julio del 2017

1.- La visita a Tamaulipas del Secretario de Agricultura y Ganadería, José Calzada Rovirosa dejó un saldo favorable al formalizarse la entrega de incentivos a diferentes actividades productivas, donde la participación del Gobierno del Estado en coordinación con la Federación es fundamental para obtener resultados en las diferentes estrategias económicas, entre ellas el aprovechamiento de créditos para la producción pesquera, el financiamiento a proyectos para las mujeres del campo y recursos que harán crecer el hato ganadero. Estos recursos son adicionales a los 4 mil millones de pesos de presupuesto aprobados en su momento.

La agenda en cuestión se inició con un almuerzo en la Casa de Gobierno bajo la anfitrionía del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Ahí tuvo lugar una reunión de trabajo de carácter privado, donde se darían los pormenores del proyecto de explotación del etanol a través de una planta que está por instalarse en Tamaulipas, la cual tendrá capacidad para generar 122 millones de litros anuales de combustible a base de sorgo.

La jornada dejó muchas cifras, una buena derrama que hará más productivo al sector, desde créditos para adquirir 300 tractores; 50 MDP para el crecimiento de la actividad ganadera; 300 créditos más para la producción de tilapia y camarón.

La agenda es bastante extensa y al cierre de esta colaboración aún no estaba concluida del todo.

2.- Los señalamientos del diputado federal Gustavo Cárdenas Gutiérrez por la falta de incumplimiento de información financiera de la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparan, no es el único caso. La realidad es que los portales de transparencia de diferentes organismos públicos, principalmente municipios no están cumpliendo con un mínimo de información, queremos pensar que es la falta de personal del ITAIT (Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas) lo que no permite meter orden.

Así como no se previó a nivel federal y estatal incluir un recurso para el funcionamiento de los Sistemas Nacional Anticorrupción (SNA) y el de los diferentes estados, incluyendo el de Tamaulipas, tampoco tomaron en cuenta que el crecimiento de responsabilidades del ITAIT también reclama más personal.

Aclaramos que al respecto, las entidades y federación han tenido que hacer movimientos en sus presupuestos para cumplir con la ley y ponerlos a funcionar, pero estas improvisaciones no debieran existir, sobre todo cuando la ley creada en 2014, tenía fecha de aplicación.

Mínimo en noviembre y diciembre de 2016 cuando se elaboraron la ley de egresos Federal y su similar en los estado de la República, ya existía conocimiento de que en 2017 el SNA y el Sistema Estatal Anticorrupción entrarían en vigor.

El comunicado de la oficina de Cárdenas Gutiérrez, señala que al consultar el portal del Ayuntamiento de Altamira no encontró la información de la anterior administración 2013-2016, pero tampoco la correspondiente al actual ayuntamiento.

Y ese es otro problema, porque los “portalitos” que montan estos organismos públicos no tienen la capacidad para alojar lo propio, menos lo de sus antecesores. Así de mal andamos.

EN CORTITO: En otros temas, le comento que el notario público Joaquín Roche conservará su fíat en virtud del fallo de un juez federal, quien dictaminó insubsistente la orden de suspensión, debido a que se violó el “debido proceso” y se otorgó un amparo.

Que los diputados federales de la banca priista comandada por el coordinador Edgardo Melhem Salinas, están insistiendo con el Secretario de Salud, José Narro, para que a la brevedad se cumpla el compromiso que hizo sobre la auditoria laboral del sector en Tamaulipas, donde la intranquilidad de los trabajadores le ha llevado a realizar plantones y manifestaciones en demanda de cumplimiento de sus derechos.

Desde luego el seguimiento al acuerdo formulado por el Secretario Narro en su reciente visita incluye el abasto de medicamentos suficientes, así como de productos químicos para saneamiento externo de las ciudades, amén del que se consumen en los nosocomios.

No hay fecha que no se cumpla y la del “arranque” del Sistema Estatal Anticorrupción ya se cumplió, aunque con el vacío ciudadano al no lograrse la integración de la sociedad civil al sistema operativo, si bien se cumplió el proceso legislativo, es una hermosa carta de buenas intenciones, que ahora falta llevarlas a la realidad. Punto fundamental es ciudadanizar el esquema, porque de otra manera no funcionará.

José Trinidad Gómez Carrasco, nuevo titular de Diconsa en Tamaulipas, es un elemento con experiencia en ese sistema, que tiene como principal compromiso la distribución de productos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ese mismo encargo lo tuvo en Chihuahua. Se trata de una política pública de mucha importancia, sobre todo en vísperas de un año político.