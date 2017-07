PC de Madero se enteró de fuga de gas en Pemex gracias a las noticias

Después de leer la información tuvieron comunicación con las autoridades de Petróleos Mexicanos y le confirmaron el hecho, señaló el encargado de Protección Civil Miguel Valdés Reyes

Miercoles 19 de Julio del 2017 a las 15:23

PC de Madero se enteró de fuga de gas en Pemex gracias a las noticias, reconoció el encargado del área Miguel Valdés Reyes.

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La dirección de Protección Civil (PC) en Ciudad Madero, se enteró de la fuga de gas en la planta catalítica Uno gracias a la difusión del incidente a través de los medios de comunicación, reconoció el encargado del área Miguel Valdés Reyes.



Aseveró que después de leer la información tuvieron comunicación con las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) y le confirmaron el hecho.



“El día de ayer gracias a que ustedes nos informaron, el informe llegó primero de los medios de comunicación, lamentablemente no hubo una comunicación inmediata", expuso.



Añadió que “en Protección Civil indagamos y comunicación social de la empresa nos informó de una fuga en el área de la catalítica".



"Nos informaron que no había lesionados y que estaba controlado, de hecho estamos en pláticas constantes cuando se nos requiere para manteemos informados", agregó.



Además reconoció que “efectivamente hay muchas áreas de oportunidad que podemos atender, la relación con la paraestatal no es la más adecuada”.



“En materia de Protección Civil estamos pidiendo que la comunicación sea inmediata y estamos haciendo lo pertinente", puntualizó Valdés Reyes.



