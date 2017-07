Siguen los problemas de presión de agua a ejidos de Matamoros

Este problema es porque la tubería sigue obsoleta y se fuga el agua, manifestó el ex presidente del comisariado del Ejido Presidente Cárdenas Jaime Lira Arellano

Miercoles 19 de Julio del 2017

Siguen los problemas de presión de agua a ejidos de Matamoros, manifestó el ex presidente del comisariado del Ejido Presidente Cárdenas Jaime Lira Arellano.

Matamoros, Tamaulipas.- Los problemas de la presión de agua y la llegada al 100 por ciento de la misma a los ejidos de Matamoros aún continúan, manifestó el ex presidente del comisariado del Ejido Presidente Cárdenas Jaime Lira Arellano.



Señaló que este problema es porque la tubería sigue obsoleta y se fuga el vital líquido, además dijo que por el momento no se han quedado sin agua por completo, pero si baja la presión a consecuencia de la falta de mantenimiento en las tuberías que son añejas.



“Es un problema añejo, en donde hemos denunciado una y otra vez este problema que se vive en esta zona de Matamoros, en donde la mayoría de estos ejidos dependemos del servicio que nos ofrece la Comapa de Valle Hermoso”, manifestó.



Explicó que desgraciadamente no se la ha dado el mantenimiento requerido a la tubería que es obsoleta y origina constantes fugas, disminuyendo con ello la presión de agua a cada una de las comunidades ejidales.



Lira Arellano comentó que son más de 10 comunidades rurales que se encuentran en esta situación, lo que origina el malestar de los habitantes, más en estos momentos de intenso calor.



