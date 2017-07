Fleetwood Mac, Persona del Año 2018 de los Grammy

La banda de rock Fleetwood Mac fue seleccionada como la Persona del Año en la próxima entrega de los premios Grammy, anunció hoy aquí la Academia de la Grabación (NARAS, por sus siglas en inglés)

Por: Notimex El Día Miercoles 19 de Julio del 2017 a las 15:16

La banda de rock Fleetwood Mac fue seleccionada como la Persona del Año en la próxima entrega de los premios Grammy, anunció hoy aquí la Academia de la Grabación (NARAS, por sus siglas en inglés)

Autor: Notimex

Los Ángeles,(Notimex).- La banda de rock Fleetwood Mac fue seleccionada como la Persona del Año en la próxima entrega de los premios Grammy, anunció hoy aquí la Academia de la Grabación (NARAS, por sus siglas en inglés).

Los ganadores de dos premios Grammy serán homenajeados en una ceremonia de gala el 26 de enero de 2018 en el Radio City Music Hall de Nueva York, durante la semana de entrega de premios.

El presidente de NARAS, Neil Portnow, señaló que el reconocimiento de la banda será por sus logros creativos significativos y su apoyo a largo plazo de una serie de causas benéficas, incluyendo MusiCares, la primera red de seguridad de recursos vitales para la industria de la música.

"Nuestro tributo a la Persona del Año 2018 MusiCares es una celebración que por primera vez se llevará a cabo en Nueva York en 15 años, y la primera vez en la historia del beneficio que honraremos a una banda", declaró Portnow.

"Esta emoción sólo se combina con la auténtica emoción y el privilegio de rendir homenaje a Fleetwood Mac, un grupo legendario e influyente de artistas, cuya música ha proporcionado la banda sonora para los amantes de la música de todo el mundo", añadió.

"Es un honor tremendo ser la primera banda en recibir el premio Persona del Año", expresó Mick Fleetwood en nombre de Fleetwood Mac.

"Independientemente y juntos, todos partimos en un viaje para pasar nuestras vidas como artistas, compositores y músicos”, apuntó.

“Ninguno lo hizo solo y había un montón de manos en el camino, por lo que aplaudimos los principios rectores de dar a los músicos una mano amiga y un lugar para acudir en momentos de necesidad, estamos muy agradecidos por este reconocimiento ", añadió.

Como una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, Fleetwood Mac ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha establecido su lugar en la historia de la música rock and roll.

Después de haber creado un sonido distintivo que perdura hoy en día, la banda fue ingresada al Rock and Roll Salón de la Fama en 1998.

Su disco de 1977 "Rumors" sigue siendo uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie y Stevie Nicks se reunieron por primera vez desde 1998 para la gira "On With The Show".

La gira vendió los escenarios de todo el mundo y mostró canciones clásicas de la carrera de Fleetwood Mac como "The Chain", "Go Your Own Way", "Dreams", "Do not Stop", "Big Love" y "Little Lies", entre otros.