Luis Gerardo Méndez reflexiona sobre daño del ser humano al narrar "Planeta Tierra II"

La serie de televisión se transmitirá a partir del 3 de agosto a las 20:00 horas por Discovery

Por: Notimex El Día Martes 18 de Julio del 2017 a las 21:50

México, (Notimex).- Cuando Luis Gerardo Méndez debía narrar el momento en que las tortugas rompen el cascarón y van en busca del mar, se le quebró la voz y tuvo que hacer una pausa en la grabación de “Planeta Tierra II”, serie de televisión que le hizo reflexionar acerca del daño que el ser humano ha creado en su hábitat.

“Me costó mucho trabajo, pues estando en cabina y tener que ver el momento para narrarlo, se me quebró la voz, ya que las tortugas, al salir del huevo, se guían por la luz de la Luna que se refleja en el mar con el propósito de ir a él.

“Pero al existir tantas ciudades cerca de la costa, tan luminosas y con luces de neón, las tortugas que acaban de nacer, se confunden y en vez de ir hacia la playa, van a la ciudad donde cruzan las calles y las carreteras. Es el fin para el 80 por ciento de ellas y creo que ni siquiera somos conscientes de la manera en que estamos afectando al planeta”, declaró Luis Gerardo Méndez durante la presentación de “Planeta Tierra II”.

“Sabemos que no hay que usar popotes o que no debemos utilizar bolsas de plástico, pero no lo hacemos. Creo que este programa, de alguna manera, sensibiliza al espectador al mismo tiempo que lo entretiene y lo emociona. Trato de buscar este tipo de contenidos porque me parece importante decir esto en una plataforma como Discovery”, añadió.

Destacó que las imágenes que la audiencia verá a partir del 3 de agosto a las 20:00 horas, son épicas a través de historias de supervivencia, de amor.

“Me sensibilizó mucho la forma en que ha cambiado el planeta Tierra a lo largo de 10 años. Ahora, las problemáticas son mucho más graves, el cambio climático es mucho más notable y nuestro papel como seres humanos es mucho más necesario y urgente”.

El capítulo de “Ciudades” es su favorito porque explica cómo es que la especie animal ha logrado adaptarse en un nuevo hábitat y la importancia de que el hombre genere nuevos espacios verdes.

Aunque ya había hecho doblaje, es la primera vez que el actor realiza un trabajo de este tipo. Hace dos meses le llamó Discovery para invitarlo y al aceptar se convirtió en una experiencia linda, pero también muy compleja, pues le dijeron que podrían tardar dos días en la grabación y al final se ampliaron a ocho.

El conocimiento que Méndez tiene de la serie viene de una década atrás cuando se estrenó el documental “Planeta Tierra” (Planet Earth) narrado, en su versión original, por el científico británico David Attenborough.

“Fue un reto y un riesgo absoluto porque había que ponerse a la altura de él. La gente de Discovery me pidió que me alejara lo máximo posible de David para que fuera yo mismo y cuando eso sucedió, no funcionó. Fue un proceso de varios días en la cabina, viendo las escenas y tratando de encontrar el tono”, recordó.

La banda sonora a cargo de Hans Zimmer también fue una referencia de cómo tenía que colocar la voz. "Ojalá lo hayamos logrado bien y que a la gente le guste".

“Planeta Tierra II” fue filmada en ultra alta definición (UHD). Hace diez años, la serie ganadora de cuatro premios Emmy, “Planeta Tierra” redefinía la filmografía de la historia natural, dándole al espectador un retrato excepcional de la vida silvestre.

En la década transcurrida, los avances en la tecnología de filmación y los nuevos estudios sobre vida natural han hecho posible mostrar las maravillas del planeta con una perspectiva totalmente renovada y desde el punto de vista de los propios animales.

A través de tecnología de vanguardia en estabilización de imagen, grabación remota y drones aéreos, “Planeta Tierra II” permite a los espectadores descubrir el mundo natural como si estuviera inmerso en el propio retrato.

“Se pensaría que alguien está operando una cámara, pero no, son cámaras remotas que se dejan ahí durante años para que logren captar lo que están buscando. Es una tarea titánica que solamente se logra con mucha tecnología”, indicó Luis Gerardo Méndez.

Recorriendo selvas, desiertos, montañas, islas, praderas y ciudades, la fascinante serie explora las características de los hábitats más icónicos de la Tierra y las formas extraordinarias en las que los animales sobreviven en ellos.