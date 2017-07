Como gallinas descabezadas en la capital

Martes 18 de Julio del 2017

El pasado lunes estuve en Ciudad Victoria. Tuve la oportunidad de hablar con algunos políticos, pero sobre todo con compañeros periodistas, quienes me pusieron al tanto de cómo andan las cosas en la capital tamaulipeca. Por principio de cuentas comentan que tanto priístas como panistas andan como gallinas descabezadas, de un lado a otro, sin saber hacia dónde van. Y es que muchos priístas se han quedado sin hueso y no se han podido acomodar (ni podrán) en algún puesto gubernamental. La Presidencia Municipal ya está saturada, y de hecho el alcalde Oscar Almaraz Smer ya no haya la puerta para quitarse de encima a tanta gente que le pide chamba, pero sobre todo a tantos y tantos que quieren acomodarse como aviadores. Porque hasta eso, no quieren jalar, solo quieren que les llegue el cheque.

LA CARGA PRIÍSTA

De hecho Oscar Almaraz Smer está sosteniendo todo el peso político del PRI, toda vez que los delegados de las dependencias federales se han estado lavando las manos de que ellos no tienen manera de darle chamba a los priístas y hasta le hacen al lloriqueo de que el gobierno federal no les apoya con más plazas, y que incluso les está quitando posiciones, toda vez que el gobierno del estado también ha estado metiendo su gente en las oficinas federales.

EL ACELERADO DE GUSTAVO

Igualmente hay otra área que también está saturada y esa es la COMAPA-Victoria, donde Gustavo Rivera Rodríguez, en su afán de ganar adeptos en su búsqueda por la candidatura a la alcaldía (ojo, ya no tanto a una diputación local, sino a una alcaldía, pues según él, Oscar Almaraz Smer podría irse como candidato a diputado federal) ha colocado gente de más, amén que ha hecho promesas y más promesas que no ha podido cumplir, lo que ha hecho de la COMAPA una bomba de tiempo que no tarda en explotar, máxime que las quejas de los ciudadanos prevalecen por los constantes problemas en el perfecto suministro del agua potable, situación que Gustavo ha minimizado al máximo, pero cuyo clamor ciudadano es intenso.

PANISTAS RESENTIDOS

Y que por todo esto ahora hay priístas de la vieja guardia que ahora andan “engüilados” con el Partido MORENA, viendo la manera de regresar a sus viejas glorias. Asimismo comentan que por otro lado están los panistas que no han logrado quedar como ellos querían en los puestos estatales. Hubo muchos azules que hicieron las cuentas del gran capitán, que iban a quedar en puestos privilegiados, y como no ha sido así se han echado a rumiar su coraje, o bien buscarle por otro lado, aunque tampoco han tenido éxito, pues se quiera o no al interior del panismo todo está controlado por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que no se mueve un dedo si el señor no lo autoriza. Peor aún, hay panistas que ya empiezan a criticar la función del mandatario estatal, uniéndose así a priístas resentidos, todo debido precisamente a que no les ha ido tan bien en el baile, o al menos como ellos pensaron en su momento. Ese es en sí a groso modo el panorama que mis compañeros periodistas de Ciudad Victoria me dieron sobre lo que está pasando en la capital del estado. Y pues como ellos están allá, pues es claro y evidente que saben lo que está pasando.

MUCHA CREMA A LOS TACOS

Que fueron 360 los votos que obtuvo el agente aduanal neolaredense, Ricardo Zaragoza Ambrosi, para alzarse con el triunfo como nuevo presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), contra solo 149 de su competidor, el también agente aduanal de Colombia, Nuevo León, Carlos Ramírez. Lo interesante es que todo parece indicar que dicho triunfo se lo quiere adjudicar el dirigente de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA) de Nuevo Laredo, Edgardo Pedraza Quintanilla, puesto que en un boletín informativo emitido por la misma AAA se indica claramente que dicha victoria “es muestra clara de que Pedraza logró unir a todos los Aduanales adscritos a Nuevo Laredo, situación que hace años no prevalecía en el gremio local”. ¡Ándate paseando! Está bien que hay que echarle crema a los tacos, pero no tanta, porque luego se echa a perder y amarga.

MÁS AUMENTOS EN LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Siguen los aumentos en los materiales para la construcción, lo que evidentemente afecta todo tipo de edificaciones. Y es que no solo el cemento ha subido, sino también la varilla, bloques, cascajo, arena y en fin todo lo relacionado a la construcción. Nada vale que esto no solo afecta a los particulares, sino también al gobierno, con la obra pública que se ejerce, y cuyos costos van en aumento. Cuando yo hice mi casita el saco de cemento costaba 70 pesos, y hoy, 10 años después ¡cuesta casi 200 pesos! Así ni ganas de volver a hacer otro cantón.

LLEGA HBO A CLARO VIDEO

Pues con la novedad que Claro video, el servicio de video streaming por internet que brinda a la audiencia latinoamericana acceso a los mejores contenidos de entretenimiento, incluyendo películas, series, conciertos, deportes y programas infantiles, ha dado a conocer que desde el pasado HBO, se integró a su plataforma en México con una oferta de su contenido exclusivo de producciones originales, especiales, documentales y películas. De esta forma los usuarios de Claro video que se suscriban a HBO disfrutarán del primer mes sin costo y, posteriormente, un pago mensual de 149 pesos, el cual podrá cubrirse con cargo al recibo Telmex / Telnor o tarjeta de crédito. La oferta de HBO en Claro video, se lanzó justo antes del estreno mundial de la séptima temporada de “Game of Thrones”, incluye las series icónicas y originales de HBO como The Wire, Los Soprano, Game of Thrones y Westworld, entre otros. No pos ta gueno.

LO ÚLTIMO

Callada, muy callada la labor que realiza el regidor Rafael Tawil Rizo, quien otorga múltiples apoyos sin andar cacareando el huevo, cuál debe ser. No que hay otros regidores que dan una mendiga despensa y exigen al “beneficiado” posar para la foto, a fin de demostrar que están trabajando. No es así la cosa… Otro regidor que también ayuda mucho a la gente es Gerardo Peña Maldonado, quien incluso en estas vacaciones anda entregando despensas y otros apoyos a sus representados de la colonia Infonavit Fundadores. Bien por él… ¿Quién es el funcionario estatal que se queja de que no le han cubierto aun todas sus quincenas, pero el muy cuerdita se va a ir a Las Vegas? ¿Con que ojos divino tuerto?

