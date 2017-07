Joven madre sugiere cuidados durante embarazo para prevenir síndrome de Hellp

Por: Notimex El Día Martes 18 de Julio del 2017 a las 12:11

Autor: Carlos Juárez

Guadalajara, (Notimex).- Con apenas 20 años de edad, Miriam Margarita Martínez López desarrolló una de las más riesgosas complicaciones del embarazo, al no cuidar su estilo de vida, pero con atención médica oportuna salvó su vida y la de su hijo.

“Iba a consulta y todo era normal, pero a los siete meses y medio de embarazo empecé con dolor de cabeza, se me subió mucho la presión y empecé a ver oscuro, con lucecitas, después no veía nada. Entonces mi esposo me llevó al hospital", dijo.

"Empecé a convulsionar y me pasaron a quirófano, varios médicos me dijeron que me tenían que aliviar inmediatamente, si no nos íbamos a morir mi bebé y yo”, dijo Miriam Margarita, al recordar este episodio que marcaría su vida con apenas 20 años de edad.

Indicó que no cuidó su alimentación y desarrolló una de las más riesgosas complicaciones del embarazo, la eclampsia y, con mayor precisión, el Síndrome de Hellp, causante, muchas veces, de ruptura hepática e, incluso, hemorragia cerebral y muerte.

Luego de tener a su primer hijo la paciente estuvo una semana en Terapia Intensiva del Hospital General Regional (HGR) 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, donde se le estabilizó, hasta que pudo volver a su hogar.

Su cerebro no tuvo daños, gracias a la rápida intervención médica y su hijo nació completamente sano, sin embargo, las deficiencias en el estilo de vida de Miriam Margarita dejaron una secuela que ha afrontado, en conjunto con el personal de salud.

“Para ella fue muy difícil aceptar que tenía insuficiencia renal”, dijo Sandra María Gómez Barajas, la enfermera especialista adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 48, a donde pertenece la paciente.

“Además de darle seguimiento al bebé, en el cual se contemplan vacunas, nutrición, estimulación temprana, higiene, peso y talla, también se le orienta a ella sobre cómo mejorar estilo de vida y así pueda darle un mejor futuro a su hijo, al permanecer a su lado”, dijo.

Incrédula a ratos, la joven madre, quien apenas hace tres años dejó la adolescencia, acude con frecuencia al Módulo de Medicina de Familia No. 1 para apoyarse en Sandra María, quien se ha encargado de animarla.

Incluso, llevarla con especialistas en Nefrología y Nutrición, de explicarle cuán importante es que practique el autocuidado, pues la insuficiencia renal no es una limitante para coartar sus proyectos personales, ni de familia.

A otras mujeres embarazadas, Miriam Margarita les recomendó que vayan al médico cada mes, cada que les den su cita y también que lleven su dieta, porque es muy necesaria.

“Yo no me cuidaba y creo que por eso me dio presión alta, entonces yo les doy el consejo de que se alimenten bien y aparte de que en cuanto se sientan mal, inmediatamente vayan al Seguro, que no lo dejen pasar porque yo lo dejé pasar”.