Reserva Films innova en los contenidos al producir serie con teléfonos inteligentes

El director Fabio Colonna destaca el éxito de "Snap payaso", que con episodios de cinco minutos, conservan todos los elementos que cualquier historia

Por: Verónica Pérez Raigosa El Día Martes 18 de Julio del 2017 a las 12:03

El director Fabio Colonna destaca el éxito de "Snap payaso", que con episodios de cinco minutos, conservan todos los elementos que cualquier historia

Autor: Notimex

México, (Notimex).- La creatividad y el ingenio no tienen fronteras, así un grupo de jóvenes bajo el nombre de Reserva Films ha dado el primer paso innovando en los contenidos a través de su serie “Snap payaso”, filmada en su totalidad con un teléfono inteligente y apoyados en aplicaciones de moda.

A tan sólo dos años de su creación y tras haber incursionado en el género fílmico con algunos cortometrajes como “Polvo” y “Cruel perdón”, esta casa productora creada por el director Fabio Colonna y la productora Claudia Anguiano se ha dado a la tarea de innovar no solo con sus historias, sino también con su forma de hacerlos.

Pues los altos costos de una producción cinematográfica y sus deseos de expresar sus historias, los llevaron a diseñar un nuevo modelo de grabación con teléfonos inteligentes, que además los acercan a nuevos públicos, que se encuentran cautivos en la red de internet buscando temáticas diferentes.

Es así como este grupo de jóvenes recién egresados van cumpliendo sus deseos contar historias y que estos lleguen a más personas, pues si bien sus cortometrajes han sido exhibidos en festivales internacionales y nacionales, desean que más gente los conozca, de ahí la idea de hacer contenido viral, aseguro el cineasta Fabio Colonna, en entrevista con Notimex.

“Esto nos ayuda a posicionarnos con nuestro sello”, dijo el novel realizador, quien disfruta de los buenos resultados que ha tenido su serie viral de terror “Snap payaso”, escrita por él y basada en una anécdota que le pasó durante un viaje, donde se perdió del grupo con el que iba en unas catacumbas.

“Me empecé a grabar pensando que no me encontrarían, pero fue una experiencia que me marcó y sirvió para crear esta serie viral, que estamos pensando tenga una segunda temporada, ya que en la red nos dejan muchos mensajes y se ha convertido en un suceso”, dijo Colonna entre risas, pues recuerda que en ese momento estaba muy paranoico.

Destacó que esta serie ha tenido gran éxito, porque han sabido no sólo contar la historia en forma de parodias de humor negro, con terror, sino también porque hacen uso de aplicaciones que están de moda, “además, este singular payaso sólo mata bloggers, youtobers”.

“Hacer estas producciones con teléfonos inteligentes ha sido una buena forma para expresarnos”, dijo la productora Claudia Anguiano, quien reconoció que fue un reto, pero también hubo mucho entusiasmo por parte de los actores y la producción.

Aunque son episodios de tan solo cinco minutos, Anguiano reconoce que el trabajo no debe demeritarse, pues conservan todos los elementos que cualquier historia, por ello han pensado en una segunda temporada, la cual seguirá bajo la línea de la fantasía y el terror.

Aunque no saben para cuándo podría estar lista, debido a que no desean saturar con este concepto, de ahí que estén pensando en generar contenidos alternos bajo el mismo formato para no perder la audiencia que ganado con “Snap payaso.

"Además de que sorprenderán también en la red con un especial para Día de Muertos", dijo la productora, al agregar que el mensaje que ellos envían es que no debes esperar mucho, “tienes que aventurarte con los recursos que posees”.

“Tengo mi celular y tengo mi historia esa deben de ser la premisa para hacer lo que te gusta”, dijo Anguiano, quien señaló que el reto ahora con su casa productora es hacer contenidos virales y para cine.

Colonna también han pensado en hacer un largometraje de “Snap payaso”, pero esto aún es plan que no se ha cristalizado.

Dejó en claro que la casa productora seguirá creciendo, pues tienen en sus manos ambiciosos proyectos tanto para cine como para la red de internet, la pretensión es expresar nuestras ideas apoyados en el sistema tradicional de filmación o a través de las plataformas.

Pues plataformas de streaming han volteado a ver este contenido que han generado, el cual tiene su parte de reflexión social.

Finalmente Reserva Films está lista para nuevos retos, pues se encuentra en la preproducción de lo que será su primer largometraje bajo el género del terror que llevará por nombre “Eterno retorno”.