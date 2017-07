Fondo Tamaulipas, opciones de financiamiento

Por: Humberto Gutiérrez El Día Martes 18 de Julio del 2017 a las 08:25

Semana de vacaciones pero con gran actividad de mexicanos en el exterior. Aquí en Tamaulipas, como siempre, no pasa nada.

De Estados Unidos me llega información de que el jueves, después de que la Cámara Baja aprobó la propuesta para liquidar el OBAMACARE, el sistema de salud universal que puso a disposición de los ciudadanos estadounidenses subsidiando a los que no tienen derecho al sistema de salud, será sometida a votación por parte del Senado con la idea de derogar y sustituir la actual ley de salud.

El Senado se compone por 52 con mayoría republicana, el partido del presidente, el Líder de los republicanos lo ha retrasado tres semanas, porque no ha alcanzado los acuerdos suficientes para alcanzar la votación.

Y nos trasladamos hacia Roma, Italia, cuando hoy, el ex gobernador tamaulipeco TOMAS YARRINGTON, se presentará en audiencia ente el tribunal que decidirá su extradición. Sus abogados argumentarán que es un perseguido político y que no hay delito configurado y que las acusaciones son por pláticas de café, cuando mucho de cantina, es decir está basada su detención en testigos con nula credibilidad. Estaremos atentos a lo que suceda.

Mientras tanto, el otro gobernador priista DUARTE el de Veracruz fue extraditado a México el día de ayer, seguramente fue noticia estelar, podría alcanzar en México la libertad bajo caución ya que siete de los ocho delitos de lo que se acusa no parecen graves.

Ahora sé porque se reía.

El priismo nacional está en cuarentena. Faltan 40 días para la Asamblea nacional. Al respecto ROBERTO GONZALEZ BARBA, el decano de los priistas, expresa que el PRI debe tomar decisiones con cautela y no estirar la cuerda.

Porque se puede romper.

OSCAR LUEBBERT, fuerte aspirante a dirigir al PRI en el estado, promovió un juicio de amparo para no ser detenido con base en una presunta averiguación previa donde se le involucra en una supuesta comisión de delitos.

Su quiere conocer la historia familiar ¡¡¡ metáse a ser político ¡¡¡

El miércoles vence el plazo establecido en la Constitución para que todos los estados tengan sus leyes anticorrupción.

Solo que aún no hay titular del Fiscal Anticorrupción, ni Magistrados especializados y sin sistemas locales – Tamaulipas incluido – no puede operar un Sistema Nacional Anticorrupción que solamente existe en discurso como una promesa. Dos años tienen.

Y la Ley, y la Constitución?.

A prepararse con las deportaciones en gran escala. Una nueva Ley de Texas entrará en operación y ha creado una búsqueda por las ciudades santuario en la frontera con México, en una decisión ha estado afectando la actividad económica de las ciudades del sur de Texas. Me consta.

Esta ley viene bastante dura. El proyecto firmado el 7 de mayo, otorga mayor libertad a la policía local de Texas para preguntar a las personas detenidas acerca de su estatus migratorio a requerimiento de cooperación con las autoridades federales de inmigración. Los funcionarios que no cumplan podrían ser multados o incluso encarcelados.

Las promesas de Trump de construir un muro fronterizo y acelerar las deportaciones han sido ampliamente rechazadas por los mexicanos en todo el espectro político.



El efecto anti-Trump muestra que los inmigrantes mexicanos afectados muestran niveles de miedo y ansiedad, por el lado mexicano están reportando niveles de desocupación porque son menos los mexicanos que cruzan la frontera a hacer sus compras.

Mención aparte es que cada vez es más confiable y sobre todo cómodo, el e-commerce, las compras por internet. Sin salir de casa.

Los restaurantes y hoteles son los más sufren.

En el mes de mayo, reporten el cierre de 32 restaurantes en el Valle de Texas.

En Tamaulipas hay sentimientos encontrados, mientras no se oyen, ni se leen compatibilidad, empatía, conformidad en los quehaceres públicos con la sociedad; por otra parte buscamos y hurgamos entre noticias muy escondidas, que no salen a la luz pública, como debiera salir, que los gobiernos municipales y el estatal no se cruzan de brazos y gestionan recursos para el desarrollo por regiones geográficas de Tamaulipas.

Nada más faltaría explicar un boletín emitido por la vocería estatal donde primeramente se escribió que sería Reynosa y luego Matamoros la ciudad donde se estarían invirtiendo recursos para fabricar turbinas generadoras de energía limpia, eólica.

Sea como sea, la inversión es tamaulipeca. Un error cualquiera lo tiene, pero no cualquiera lo aclara.

Por otra parte, con el hallazgo por parte de la iniciativa privada de crudo mexicano en las costas de Tabasco, considerado como el quinto deposito del mundo con 2 mil millones de barriles de petróleo crudo, le da respiro a PEMEX y a las finanzas públicas.

Y aumenta la confianza en México y aparte PEMEX aumenta la apuesta por terceros, luego de 80 años de monopolio.

Un trabajo fecundo y creador es el que se realiza en FONDO TAMAULIPAS, ya que tan solo en este año, ha logrado distribuir más de 48 millones de pesos en apoyar al crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa.

CARLOS TALANCON OSTOS, es el titular de la Secretaria de Desarrollo Económico, y es en la región centro con cabecera en Cd. Victoria donde es alcalde OSCAR ALMARAZ SMER, y Reynosa donde manda la alcadesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, donde ocupan los primeros lugares en emprendimineto.

A mis 65´, sé que en la vida a veces duele, a veces cansa, otras veces hiere, el mayor tiempo somos felices. No es perfecta, no es fácil, a veces no es justa, no es eterna, a pesar de todo eso, vale la pena vivirla. En esa parte de mi vida reconozco que no hay premios ni castigos. Solo son consecuencias.