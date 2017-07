Habrá operativos antialcohol en Playa de Matamoros

Principalmente los fines de semana con la intención de disminuir el índice de accidentes entre los residentes de Matamoros y las personas que estarán de visita durante estas vacaciones

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Martes 18 de Julio del 2017 a las 08:00

La dirección de Tránsito y Vialidad aplicará operativos antialcohol a la salida de la Playa Bagdad, informó el titular de la dependencia Guillermo Sánchez Garza

Matamoros, Tamaulipas.- La dirección de Tránsito y Vialidad aplicará operativos antialcohol a la salida de la Playa Bagdad, con la intención de evitar hasta donde sea posible los accidentes automovilísticos, informó el titular de la dependencia Guillermo Sánchez Garza.

Resaltó que será principalmente los fines de semana, y es con la intención de disminuir el índice de accidentabilidad entre los residentes de Matamoros y las personas que estarán de visita durante estas vacaciones de verano.

Para quienes sean detectados conduciendo en estado de ebriedad las multas serán costosas, advirtió el entrevistado, quien dijo que esta multa pudiera ser de hasta cuatro mil 500 pesos.

Quienes manejen deberán contar con licencia de conducir, además que deberán tener puesto su cinturón de seguridad, ya que ambos representan agravantes para la aplicación de sanciones.

Sánchez Garza puntualizó que no por poner atención a la playa, que es centro turístico por excelencia se va a descuidar la ciudad, por lo que recomendó a la población a que no se confíen que se estarán enfocando a la vialidad del balneario, sino que más bien no se va a descuidar ningún punto.

