Entre serpientes y escaleras

Por: Jorge Alonso Infante El Día Lunes 17 de Julio del 2017 a las 22:15

Hace días mi hijo me pidió jugara con él al juego de mesa serpientes y escaleras, un juego que de niño a mí también siempre me gustó y el cual mientras lo jugaba me hizo recordar muchos acontecimientos de mi vida. Y pensándolo bien es un buen elemento para hacer una símil entre lo que en él acontece al jugarlo y nuestras vidas. En nuestras vidas como en el juego, tendremos momentos en que pareciera vamos muy bien, con gran suerte y que todo está a nuestro favor pero en el camino sabemos que tarde o temprano nos toparemos con problemas, los cuales puedan hacer que no solo nos detengamos sino vernos en la desgracia de retroceder. Por otro lado también está la posibilidad de encontrarnos con oportunidades que representen ir subiendo, cual escalera puesta en nuestros caminos. Unos piensan que la vida es de suerte y para ellos el significado de los dados que tiras es el cómo les irá y para los que no creen en la suerte, ellos también se enfrentaran en sus vidas tarde o temprano con serpientes o escaleras.

Esas serpientes pueden ser circunstancias no previstas, personas que buscan obstaculizarte el éxito o decisiones mal tomadas, que conllevan a que caigamos y nos deslicemos hacia abajo y vernos en la necesidad de volver a recuperarnos. Las escaleras por otro lado, representan lo contrario, una mano amiga, circunstancias favorables, decisiones acertadas. La vida es tan bella como impredecible y siempre existirán los imponderables, el verdadero éxito depende de la capacidad de pasar por ella aprovechando las buenas oportunidades y aprendiendo a levantarnos de las caídas y/o reveces que tengamos. En un país como el nuestro, desafortunadamente nos encontraremos con muchas serpientes con harto veneno por tirar y tenemos que estar pendientes o crearnos nuestras escaleras, para salir avante. Recuerden el caso de la cubeta de los cangrejos…

El día en que colectivamente nos demos cuenta que hemos desviado fuertemente en afán libertario y materialista que al final no nos ha llevado a nada bueno, será el día en que comencemos un verdadero renacer espiritual. El mismo que verdaderamente nos lleve a la cumbre del éxito…

La verdadera hermandad.

¡Honor a quien honor merece!

Felicitaciones a Gustavo García Salazar, quien es un claro ejemplo a seguir y quien no solo nos representó de manera extraordinaria a los mexicanos sino especialmente a los tamaulipecos, en Malasia, al ganar la Grand Champion de cálculo mental. Mi respeto absoluto al gran campeón ¡En hora buena campeón!