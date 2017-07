Regidora América Sandoval deja de hacer su trabajo para difamar a la alcaldesa de Tampico

La regidora perredista América Sandoval defrauda la confianza de la ciudadanía al difamar a la presidenta municipal y al resto del Cabildo porteño, con la finalidad de obtener beneficios de manera corrupta

Lunes 17 de Julio del 2017

Tampico, Tamaulipas.- Lejos de realizar el trabajo que le fue asignado como representante del pueblo en el Ayuntamiento de Tampico, la regidora perredista América Sandoval, defrauda la confianza de la ciudadanía al difamar a la presidenta municipal y al resto del Cabildo porteño con la finalidad de obtener beneficios de manera corrupta, situación de la que no ha querido formar parte el actual gobierno.



En su desesperación, la pseudo servidora pública no ha cesado de atacar sin fundamento alguno a la alcaldesa porteña y al cuerpo edilicio, con el único objetivo de que la presente administración acepte contratar a sus familiares y amigos para que trabajen en el Ayuntamiento como “aviadores”, devengando un sueldo sin asistir a trabajar.



Otras de las solicitudes de América Sandoval, es la destitución definitiva del director de Tránsito y Vialidad de Tampico, Capitán Miguel Ángel Santiago Cristóbal, de quien denuncia actos corruptos sin presentar pruebas, con el único propósito de colocar en ese cargo a gente de su confianza y poder manejar dicha corporación, de la cual ella misma formó parte hacer algunos años sembrando la corrupción y la mafia.



La pseudo regidora América Sandoval no conoce límites para lograr sus objetivos, por lo que se trasladó al Congreso del Estado para querer burlarse de las autoridades ahora a nivel estatal.



La sociedad está cansada de este tipo de representantes públicos, que su deber es trabajar por el bienestar de los ciudadanos y no para servirse de ellos. América Sandoval, es el tipo de servidora pública que no necesita México, un país que quiere dejar atrás la corrupción que tanto ha frenado su progreso