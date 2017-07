Los Ángeles Azules unieron a fanáticos de la cumbia y de la música clásica: Odilón Chávez

El director de orquesta hizo los arreglos sinfónicos de los discos “Cómo te voy a olvidar: ¡Edición de Súper Lujo!” y “De plaza en plaza”

México, (Notimex).- A través de sus discos “Cómo te voy a olvidar: ¡Edición de Súper Lujo!” (2014) y “De plaza en plaza” (2016), el grupo mexicano Los Ángeles Azules unió a fanáticos de la cumbia y a los amantes de la música clásica gracias a la participación de una orquesta sinfónica, afirmó Odilón Chávez.

“Cuando hicimos los arreglos de los temas, dijimos: ‘a ver qué pasa’, pero el resultado fue impresionante, todo se nos salió de las manos tanto en números como en presentaciones y fama.

“Los chavitos bien traían cumbia en su teléfono móvil y quienes ya seguían a Los Ángeles Azules decían que la música clásica antes les daba flojera, pero que a partir de esto ya les gustaba”, comentó el director de orquesta en entrevista con Notimex.

La labor, dijo, se hizo para ambos lados. “Quisiera decir que lo diseñamos así desde el día uno, pero no es cierto, simplemente de esta manera funcionó”.

Odilón Chávez, quien suma dos décadas de trayectoria musical, fue el arreglista, director y productor de orquesta de ambos discos en los que Los Ángeles Azules cantan a dueto con artistas como Jay de la Cueva, Ximena Sariñana, Leonardo de Lozanne, Gil y Ulises (Kinky), Álvaro López (Los Bunkers) y Denise Gutiérrez (Hello Seahorse!), entre otros.

“Cuando me llamaron para trabajar en ‘Cómo te voy a olvidar: ¡Edición de Súper Lujo! (producido por Yamil Rezc), me dijeron: ‘Aquí necesitamos algo grande, no un arreglo más de cuerdas, metales o maderas, necesitamos una orquesta completa y creemos que nos la vamos a jugar contigo’”.

La orquesta sinfónica que requirió Odilón Chávez constó de 45 elementos y un coro de 20 personas.

“Empezamos por ‘Cómo te voy a olvidar’, el tema que quizá sea el más conocido o el más fuerte de la agrupación. Pensé que si funcionaba ese, podía pegar todo lo demás. Al principio se hicieron seis arreglos, intentamos hacer una fusión en que la cumbia y la música de orquesta se encontraran a la mitad.

“La idea era que la orquesta perdiera un poquito de su solemnidad y que la cumbia perdiera su barrio, su sabor. Sin embargo, concluimos que la cumbia no podía carecer de su sabor, entonces optamos por hacer una cumbia sinfónica y no una fusión de cumbia con orquesta o una sinfonía cumbiosa”.

Proponerle arreglos a Los Ángeles Azules no fue difícil, pues en opinión del maestro, “todos los integrantes son gente muy trabajadora, honesta y humilde. La información que se les da, la procesan, la platican entre ellos y tienen buena comunicación con Ocesa Seitrack, su oficina de representación”.

“Juventud”, “Entrega de amor”, “17 años”, “El listón de tu pelo”, “Mis sentimientos” y “Cómo te voy a olvidar”, son algunas de las canciones incluidas en el primer álbum.

“En algún momento, Alex Mizrahi (director general de Ocesa Seitrack), me preguntó: ¿Va a funcionar?, y le respondí: ‘No sé’. Y me dice: ‘Pero, ¿se va a poder hacer?’ Y le dije: ‘De que se puede, se puede, porque la cumbia es música y la orquesta es música. ¿Qué va a pasar después? Eso ya lo dejo en tus manos y luego me avisas”, recordó.

“Cuando escuchó los primeros arreglos terminados, Alex me llamó y me dijo: ‘Te auguro mínimo 30 conciertos de gira’. Yo pensé que estaba un poquito exagerado y me respondió: ‘Tú sabes lo tuyo y yo sé lo mío’. Antes de hacer el volumen 2, el ‘De Plaza en Plaza’, le llamé y le dije: ‘Hoy cumplimos el 30 y tenemos dos más’”.

Para el siguiente material discográfico no se trataba de copiar y pegar, sino de imponerse un nuevo reto, comentó Odilón Chávez, quien con su orquesta acompañó a la islandesa Björk durante sus conciertos en México, en marzo pasado.

“En el primer álbum dejé algunas cosas porque no me arriesgué demasiado, pues no queríamos cambiar completamente la dirección a los temas; no obstante, ahora jugué un poquito más. Hice que los instrumentos hicieran algún contrapunto con los que el grupo maneja, que entren cuando ellos salen y no compitan”.

En lo que respecta a los coros, apuntó, buscó que no sólo cantaran vocales, sino palabras y frases, que hicieran segundas y terceras voces. Nunca me dije: ‘Qué barbaridad, ahora ¿qué hago?, ¡me voy a dar un balazo en el pie!’. Más bien, pensé en qué más podemos hacer”.

Dada la grata experiencia con el disco “Cómo te voy a olvidar” (2013), que produjo Ocesa Seitrack, Camilo Lara (producción ejecutiva) eligió de nueva cuenta a los intérpretes de acuerdo con la línea melódica que se adaptara a su tipo de voz.

“El listón de tu pelo”, es una de las canciones cuyo arreglo final más le convenció a Odilón Chávez, pues le pidieron que hiciera una introducción sinfónica a fin de sorprender al público.

“Cuando lo grabamos, Los Ángeles Azules cantan un set mientras que detrás del telón ya estaba la orquesta. Cuando éste se levanta, la gente enloquece. Fue algo muy simpático, incluso, los músicos me dijeron que nunca les había tocado una ovación de ese tamaño. Debido a los gritos de la gente, a veces yo estaba dirigiendo tan sólo con la vista porque no los escuchaba”.

En lo subsecuente, dice, el cielo es el límite y Los Ángeles Azules decidirán lo que quieran explorar en el futuro. En tanto, ya suman dos discos con arreglo sinfónico, siete presentaciones en el Auditorio Nacional, otro en el Palacio de los Deportes, en el Zócalo, gira por toda la República Mexicana y tienen planes de internacionalización.