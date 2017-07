Inicia Rivas las vacaciones jalando

Por: Alma Niger El Día Lunes 17 de Julio del 2017

Tal y como lo prometió, el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, entregó obras de pavimentación este lunes, en que oficialmente inició el período vacacional del personal de la Presidencia Municipal. Rivas ya había dicho que trabajaría de manera normal en el período vacacional y así fue, pues desde las 10 de la mañana encabezó la entrega de la obra de rehabilitación del subcolector Lucio Blanco-Héroe de Nacataz en la colonia Palacios. Y de ahí se fue a entregar tres obras de repavimentación con concreto hidráulico, la primera en Jaumave entre Pedro María Anaya y Lauro Del Villar, en la colonia La Fe; la segunda en Venustiano Carranza entre Monterrey y Yucatán, en la colonia Mirador, y la tercera en Sonora, entre Monterrey y Colima, también en la colonia Mirador.

LOS QUE SE QUEDARON A JALAR

Ahora bien, ¿quiénes acompañaron al alcalde Enrique Rivas Cuéllar en estos trabajos? Bueno pues de los miembros del Cabildo solo estuvo presente la regidora Imelda Sanmiguel Sánchez. De los funcionarios municipales vimos a la Secretaria de Servicios Públicos Primarios, Irma Richer De León, lo mismo que al Secretario de Obras Públicas, Rubén Ramos García, y al gerente general de la COMAPA, Rodolfo González Morales, así como el Director de Comunicación Social, Samuel Lozano Molina. Gente jaladora.

EX DIPUTADAS PRIÍSTAS APOYAN A IVONNE ORTEGA

Tres ex diputadas locales priístas tamaulipecas participaron en una reunión en la ciudad de México convocada por la diputada federal y ex secretaria general del CEN del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, quien ya dejó entrever sus intenciones de buscar la candidatura a la Presidencia de la República por el tricolor, para los comicios del 2018. Las convocadas a tal reunión fueron Imelda Mangin Torre, de Nuevo Laredo; Martha Guevara de la Rosa, originaria de Padilla pero avecindada en Ciudad Victoria, y Rosalba De la Cruz Requena, de Mante, y quienes han estado apoyando diversos proyectos de la también ex gobernadora de Yucatán, quien por visto pretende encabezar un importante bloque rebelde en la próxima asamblea nacional del PRI a celebrarse el próximo 12 de agosto. Se habla que Ortega Pacheco exigirá un cambio de rumbo dentro del PRI, así como de directivos.

LA REBELIÓN DE LOS VECINOS DE LOS FRESNOS

Quienes están dando mucho de qué hablar son algunos vecinos de la colonia Los Fresnos que se han unido para actuar en contra de los amantes de lo ajeno que ya los tienen hasta el copete con tantos robos. Y es que ciertamente dicho colonia es de las más afectadas con atracos domiciliarios, y ya son muchos los afectados, mismos que de nada sirve que se quejen si no reciben el debido apoyo de las autoridades. Ya sabemos que el ir a presentar una denuncia de robo al Ministerio Público y quedarse de brazos cruzados es lo mismo. Igualmente de nada sirve pedir mayor vigilancia de los elementos de Fuerza Tamaulipas, si estos no atienden las llamadas, se la pasan nada más paseándose en las patrullas. Es por eso que los vecinos han mandado colocar mantas en diversos sectores de la colonia alertando a los ladrones que si los pescan “in fraganti” los van a linchar. Y claro está que el hecho es una ilegalidad, pero desgraciadamente se tiene que actuar así ante la falta de respuesta de las autoridades.

CONGESTIONAMIENTOS EN EL PUENTE 2

Hay molestia entre residentes fronterizos que cruzan hacia la vecina ciudad de Laredo, Texas, a través del puente internacional número dos, toda vez que en el presente período vacacional ya no se está respetando el acceso para los vehículos locales por la calle Bravo, como se hizo en diciembre y que funcionó muy bien. Ahora los vehículos se meten como sea, por donde sea, y hasta bloquean el acceso al carril Sentri, generando con esto un gran congestionamiento vial. Y los pocos agentes de tránsito que hay en el lugar son insuficientes para poner orden. Urge atender esta cuestión, pues no es justo que los residentes fronterizos tengan que hacer enormes firmas, cuando ya se había acordado que se les daría cierta preferencia sobre los foráneos.

BAJA EL DÓLAR

Sigue sorprendiendo la baja en el precio del dólar. El fin de semana, pese a las intensas filas para cruzar a Laredo, Texas, el billete verde se cotizó en un promedio de 17.50 pesos por uno a la venta. Sin embargo entre semana llegó bajó hasta los 17.35 pesos. ¿Cuáles son las causas de esto? Bueno según los analistas financieros ha ido bajando el nerviosismo sobre el actuar que pudiera tener el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre México, pues se ha visto que ha sido puro bla, bla, bla, y hasta el momento (y afortunadamente) no ha arremetido contra nuestro país como inicialmente lo anunció. Hay otros factores más que dependen de la situación económica mundial, y eso ha generado que el peso recupere terreno ante el dólar. A ver cuánto se mantiene así.

UN TIP

Hace unos días fui a cancelar el servicio de televisión por cable de Izzi y el teléfono, nada más me quedé con el Internet. Al momento de entregar los equipos para solicitar la baja, el joven que me atendió (muy amable por cierto, lo que contrasta con otros empleados que están todos amargados) me preguntó la causa de mi baja, a lo que le dije que no me parecía justo que hubieran vuelto a subir el costo del servicio, y aparte que en la empresa Dish me ofrecieron un paquete con 10 canales más, y con un costo de 100 pesos menos. El joven me hizo entonces un ofrecimiento, en el que también iba a pagar 100 pesos menos y tendría más canales. Le dije que no, toda vez que ya había contratado Dish, por lo que procedió a darme de baja el servicio. Ante esto les sugiero a los clientes de Izzi que vayan a la empresa y les digan que en la competencia les están ofreciendo mejor servicio, a fin de que les mejoren el que les otorgan y les cobren menos. Porque la verdad no es justo que Izzi ofrezca tan poco, por tanto que cobra. Y por lo visto pueden ofrecer algo mejor. Hay que aprovechar.

LO ÚLTIMO

Muy buenas resultaron tanto la función de lucha libre del viernes, como la función de box del sábado, en la Arena Coliseo Papa Milo, la cual en las dos funciones lució a reventar. Al paso que vamos van a tener que ampliar la arena… Arturo Sanmiguel Cantú fue de los funcionarios estatales que se presentaron a trabajar este lunes. Desde temprana hora se le vio en la Oficina Fiscal del Estado… Vaya suerte que tiene el funcionario más flojo del gobierno municipal de Nuevo Laredo, pues aparte de que no hace nada, la dependencia que ocupa es la única que va a estar cerrada estas dos últimas semanas del mes, por disposición del gobierno federal, de quien depende. ¿Quiénes es ese funcionario? Bueno basta decir que es el mismo que todo le ha caído en charola de plata tan solo por ser de los herederos del fundador del PAN de Nuevo Laredo.

