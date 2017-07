El PAN recorre calles de Nuevo Laredo

Por: Alma Niger El Día Domingo 16 de Julio del 2017 a las 22:52

INVIERTE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CAPITAL

El gobierno del estado que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca sigue entrándole al quite en la realización de proyectos importantes en Ciudad Victoria, esto debido a la poca inversión en ese sentido por el gobierno municipal de la capital tamaulipeca. Prueba de ello es que el pasado fin de semana la Secretaria de Obras Públicas de Tamaulipas, Cecilia del Alto López, acompañada del Jefe de la Oficina del Gobernador, Víctor Manuel Sáenz Martínez y el Secretario de Bienestar Social, Gerardo Peña Flores, pusieron en marcha la pavimentación de 18 calles con concreto hidráulico, que representan más de 27 mil metros cuadrados, en beneficio de más de 15 mil habitantes de 22 colonias de Ciudad Victoria. Ahí mismo la titular de Obras Públicas anunció la inversión de más de 214 millones de pesos para diversos proyectos tales como la construcción del Centro de Participación Ciudadana en la colonia Barrio de Pajaritos, la construcción de una ciclovía en el bulevar Fidel Velázquez, un campo de tiro con arco en el polideportivo, un espacio de bienestar en la colonia México, una estancia infantil en la colonia Luis Echeverría y un Centro de Salud en la colonia Moderna.

RICARDO ZARAGOZA NUEVO DIRIGENTE DE CAAAREM

Una vez más un agente aduanal de Nuevo Laredo ha sido designado presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM). Se trata de Ricardo Zaragoza Ambrosi, quien ya fue dirigente de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA) de Nuevo Laredo y secretario del CEN. El mencionado obtuvo una victoria contundente, respaldado por los más de 200 agentes aduanales de Nuevo Laredo que acudieron al congreso nacional de la CAAAREM celebrado en Cancún, Quintana Roo. Su toma de protesta estuvo a cargo del Administrador General de Aduanas (AGA) Ricardo Treviño Chapa, comprometiéndose el nuevo dirigente a dar continuidad al trabajo realizado hasta el momento.

INICIA EL PAN RECORRIDOS EN LA CIUDAD

Por fin inició Imelda Sanmiguel Sánchez, dirigente del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) con los recorridos en colonias de la ciudad que había anunciado desde hace tiempo, y que por diversos motivos no se habían podido llevar a efecto. Bueno el caso es que el sábado por la mañana Imelda salió con un grupo de más de 100 militantes del blanquiazul a recorrer casas de Reservas Territoriales, atendiendo las peticiones de la gente para buscar la manera de resolverlas a través de los regidores y funcionarios panistas, que son muchos. Claro está que habrá quien diga que esto puede considerarse un acto anticipado de campaña, pero no es así dado a que no se llevaba a candidato alguno, y aparte el partido puede llevar a efecto dicha acción, como lo pueden efectuar otros partidos, como de hecho lo están realizando el Partido Morena con loterías en colonias, y el PRI, con las brigadas médico-asistenciales. Así es que no hay porqué quejarse.

CONSTRUIRÁ MUNICIPIO NUEVA SECUNDARIA

El gobierno municipal de Nuevo Laredo, encabezado por Enrique Rivas Cuéllar, iniciará en breve la construcción de una nueva secundaria municipal en la colonia Constitucional, con una superficie de 2 mil 302 metros cuadrados, y en la cual se habrán de invertir 38 millones y medio de pesos, a fin de beneficiar a 480 alumnos de nuevo ingreso. Dicho proyecto es muy importante toda vez que se requiere mucho de una nueva escuela de dicho nivel en el sector, cuyos habitantes solo pueden recurrir a la Escuela Secundaria Técnica 80, la cual ya está sobrepasada en cupo, pues admite 420 alumnos al año, de casi 630 que egresan de las distintas primarias de los alrededores. La nueva secundaria se ubicará en la calle Artículo 130, esquina con Artículo 13, y beneficiará a las colonias Constitucional, principalmente, pero también a Reservas Territoriales, Colorines, Toboganes, Los Arcos, Guerreros del Sol, Los Olivos, Los Artistas e inclusive las Voluntades 2 3 y 4.

SIGUE EL DESCUENTO EN EL PREDIAL

Quedan dos semanas para que las personas que presentan adeudos del impuesto predial, puedan liquidar sus cuentas aprovechando el descuento del 100 por ciento que otorga el gobierno municipal que encabeza Enrique Rivas Cuéllar. Se tiene hasta el último día del mes de julio para recibir dicha rebaja, por lo que los interesados deben aprovechar, sobre todo aquellos que van a estar de vacaciones en estas dos últimas semanas, toda vez que las cajas recaudadoras van a estar abiertas. De hecho aquellos que todavía no pagan lo correspondientes a este año también se les hacen la invitación para ello, considerando que a la fecha solo sean cubierto 65 mil de las 83 mil cuentas activas con que cuenta el Municipio.

INICIA LA COPA TELMEX

Dio inicio en Nuevo Laredo la Copa Telmex NLD 2017 con la participación de 55 equipos en las diferentes ramas. La patada inaugural del evento se llevó a cabo en la Unidad Deportiva “Benito Juárez”, estando a cargo de Bruno Álvarez, director del Instituto Municipal del Deporte, en representación del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar. Los juegos se llevarán a cabo por un mes y los ganadores tendrán derecho a representar a la ciudad en el torneo nacional, el cual es organizado por la empresa Teléfonos de México (Telmex) como parte de las acciones deportivas emprendidas por la familia Slim Domit.

INICIAN LAS VACACIONES

Recuerden que a partir de este lunes inician las vacaciones en oficinas de los tres niveles de gobierno. Donde sí la van a gozar va a ser en las oficinas federales, donde habrá guardias solo en las dependencias necesarias. Para el caso de las oficinas estatales como la fiscal del estado y las oficialías del registro civil, la mitad del persona gozará de asueto en estas dos semanas, y regresando lo hará la otra mitad. Por su parte en el Ayuntamiento también habrá personal que atienda las necesidades de la gente. En la Sala de Regidores habrá personas de dos ediles, por día, para cualquier situación, aunque no se estarán autorizando apoyos, ya que estos se han cancelado (entonces ni para que ir). El alcalde Enrique Rivas Cuéllar dijo que él va a seguir trabajando y llamará a los regidores a presentarse a los eventos que encabece. Veremos quiénes van y quiénes no.

LO ÚLTIMO

Hay cambio de mesa directiva en el Club Rotario Villa de Nuevo Laredo, donde sale María Elda Elizondo de Ramos, quien tuvo un gran desempeño, y entra Norma Leticia Martínez González, de quien se espera continúe con la gran labor de dicho club… Muchas felicidades al Notario Público Número 188 de Tamaulipas, Leopoldo “Polo” Lara Puente, quien el pasado fin de semana firmó la escritura número 10 mil en sus 10 años de servicio notarial. ¡Felicidades!... Hasta el chongo han estado los puentes internacionales en estos últimos días. No hay dinero, no hay dinero, y toda la gente gastando a manos llenas en las tiendas de la vecina ciudad.

