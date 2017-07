Realizan acciones preventivas en Reynosa por temporada de huracanes

Desde hace un mes la Coordinación de Protección Civil realiza acciones de prevención en la zona norte de Tamaulipas, ante el inicio de la temporada de huracanes, indicó el subcoordinador de la dependencia, Eduardo Luján Bustos

Domingo 16 de Julio del 2017

PC se mantiene alerta para cualquier emergencia que pudiera presentarse y emitirá las alertas correspondientes indicó Eduardo Luján Bustos

Reynosa, Tamaulipas.-El subcoordinador de Protección Civil en el Estado Eduardo Luján Bustos, informó que desde hace un mes la dependencia se encuentra realizando acciones de prevención en la zona norte de Tamaulipas, para hacer frente a cualquier contingencia que se pudiera presentar por la presencia de huracanes.



Indicó que se trabaja en coordinación con otras dependencias como el caso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que se encarga de la limpieza de drenes y canales.



Mencionó que en Reynosa existe alto riesgo de inundación en las zonas aledañas al margen del río Bravo, desde el Ejido Los Casos hasta el Sifón, por las lluvias que pudieran presentarse durante la época de ciclones, por lo cual exhortó a la población a no tirar basura en las calles y canales para no sufrir las consecuencias.



"Conagua se está haciendo cargo de la limpieza en drenes, pero pedimos que no tiren basura porque con cualquier escupitajo nos inundados", mencionó.



Aseguró que Protección Civil se mantiene alerta para cualquier emergencia que pudiera presentarse y emitirá las alertas correspondientes, para evacuar las zonas que pudieran presentar mayor riesgo de inundaciones.



