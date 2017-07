Benny Ibarra promete reencuentro inolvidable de Timbiriche

El cantante asegura que la gente no se arrepentirá de pagar su boleto para este próximo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional

Por: Notimex El Día Sabado 15 de Julio del 2017 a las 21:36

A un par de meses de que se lleve a cabo el esperado reencuentro de Timbiriche, el cantante Benny Ibarra promete un gran espectáculo, en el que más de 52 temas serán interpretados

México, (Notimex).- A un par de meses de que se lleve a cabo el esperado reencuentro de Timbiriche, el cantante Benny Ibarra promete un gran espectáculo, en el que más de 52 temas serán interpretados, además de contar con un espectáculo visual armado por Sasha Sökol.

El actor y cantante, quien fue cuestionado por los altos precios del espectáculo que se realizará el próximo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, comentó sin temor a equivocarse que el reencuentro realmente lo vale, pues será inolvidable.

"Tenemos que elevar la vara son 52 canciones, no vas a ver un espectáculo común y corriente, Timbiriche no se junta todos los años; créanme inviertan en ese boleto no se van arrepentir", apuntó el cantante.

"Estamos poniéndole demasiado amor, cariño y respeto, somos demasiado recíprocos en ese sentido y agradecemos el apoyo, porque sabemos que el espectáculo estÁ algo caro", apuntó el hijo de la actriz Julissa.

Destacó que a dos semanas de haber iniciado los ensayos todo va por buen camino, "muchas coreografías infantiles y buena onda".

Indicó que todo ha fluido, sin embargo no puede olvidar que en un principio era extraño el reencuentro, pero ahorita ya muy listos para los conciertos del 13, 14 y 15 de septiembre en el Auditorio.

Sasha, Alix, Diego, Mariana, Erik y Benny son la alineación que complacerá en esas veladas que tendrán réplica en octubre en Monterrey y Guadalajara.

Adelantó que Shasa está produciendo un espectáculo visual nunca antes visto en el país, "estamos felices y muy contentos de que es una gran prueba para todos nosotros así que será inolvidable".

Ibarra continúa con sus presentaciones en el musical "El hombre de la mancha", que el próximo 13 de agosto concluirá su temporada teatral.