Sin descuidarse recolección de basura en Ciudad Victoria en vacaciones

A pesar de que en vacaciones disminuye la cantidad de basura que se produce, debido a que muchos victorenses salen de la ciudad, dijo el director de Limpieza Pública Benito García

Por: HT Agencia El Día Domingo 16 de Julio del 2017 a las 09:00

El director de Limpieza Pública en Ciudad Victoria, Benito García Coronado, dijo que durante las vacaciones se espera captar alrededor de 300 toneladas de basura al día

Autor: Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El servicio de recolección de basura no se descuidará en Ciudad Victoria durante las vacaciones, "seguimos trabajando normalmente", aseveró el director de Limpieza Pública Benito García Coronado.



Señaló que los roles de vacaciones comenzaron hace tres quincenas, por lo que insistió en que están preparados para poder cubrir la ciudad normalmente durante el periodo vacacional de verano, "no se descuidará el servicio".



Mencionó que en vacaciones disminuye la cantidad de basura que se produce en la capital del Estado, debido a que muchos victorenses salen de la ciudad con sus familias, sin embargo, insistió en que "estamos preparados y seguimos trabajando normalmente".



Dijo que al día se captan de 360 a 380 toneladas diarias de basura, "en vacaciones se espera captar alrededor de 300, vamos a estar en las áreas de esparcimiento como los Troncones, estamos mandando tres veces a la semana y ahora se mandará diariamente".



"En los CEDIF también vamos a tener un rol con vehículos para recoger la basura a partir de este sábado, en estos lugares se espera que se duplique, incluso que se triplique la cantidad de basura, tal y como sucedió en Semana Santa", agregó.



Por otra parte, García Coronado indicó que en el Boulevard, entre el 8 y 9, se sigue tirando mucha basura por parte de la ciudadanía, "aunque es una área de Conagua ya entramos para ver si le ponemos dar solución, pero es un problema de la ciudadanía que no nos apoya".



Puntualizó que primeramente se tratará de hacer conciencia entre la población y luego vendrán las multas, "sigue en estudio la cantidad de dinero que se cobraría en las multas, pero sigue en consulta en el Consejo Ciudadano".