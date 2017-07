Mejora a paso lento la seguridad en Soto la Marina

Las fuerzas federales y estatales han trabajado de forma coordinada para restablecer las condiciones de seguridad y que vuelvan los ganaderos, dijo el alcalde Habiel Medina Flores

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Domingo 16 de Julio del 2017 a las 09:00

El alcalde de Soto la Marina, Habiel Medina Flores, lamentó que continúe un vacío importante en los ranchos del municipio

Autor: Liliana Torres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las condiciones de seguridad en el municipio de Soto la Marina han mejorado a paso lento, reconoció el alcalde Habiel Medina Flores.



Lamentó que continúe un vacío importante en los ranchos del municipio, ya que por cuestiones de seguridad un promedio de 350 ganaderos decidieron abandonar su ocupación.



"Sí queremos a los ganaderos de vuelta porque generan mucho empleo y la verdad es que sí tenemos varios cientos de ganaderos que todavía no sienten la confianza", expresó.



Destacó que Soto la Marina es el municipio productor de ganado más importante de la región, por lo que las fuerzas federales y estatales han trabajado de forma coordinada para restablecer las condiciones de seguridad para que vuelvan los ganaderos.



"Ha habido muy buena coordinación con la Secretaría de Seguridad tanto Federal, Estatal, Fuerza Tamaulipas y sobre todo con el sector de los mariscos que se trabaja muy coordinado, somos un municipio muy bendecido con el apoyo del Gobierno, están los marinos en Soto la Marina y hay suficientes elementos", expuso.



Dijo que en la actualidad los hechos violentos han sido muy aislados, puesto que no se tiene conocimiento de un gran número de denuncias al respecto, por lo que afirmó que el municipio trabaja para mejorar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.



"Nosotros estamos hablado con la ciudadanía que trae una importante transparencia en el manejo de la seguridad y con toda confianza te pueden apoyar, y yo soy uno de los alcaldes que no tiene ningún compromiso con gente ajena al municipio, y con empeño estamos trabajando de una manera muy coordinada", concluyó.



Bamp