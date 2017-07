A la alza casos de dengue en Jurisdicción No. 12 de Altamira

Sabado 15 de Julio del 2017

Altamira, Tamaulipas.- Más de 44 casos de dengue se han detectado en los últimos días en la Jurisdicción Sanitaria número 12, además de que hay otros 104 casos sospechosos, informó el jefe de la dependencia Oscar García Morales.



Detalló que el problema es serio, por lo que exhortó a la población a permitir la fumigación en sus hogares, pues a pesar de que el personal acude debidamente uniformado y con identificación, hay quienes aún no les dan acceso para fumigar.



Añadió que los reportes de los centros de salud es que existen 34 casos en González, seis en Aldama y cuatro en Altamira.



“Los casos de dengue son monitoreados semanalmente por los responsables de los centros de salud, con la finalidad de prevenir una epidemia, como la registrada hace años”, declaró.



Destacó que la gran cantidad de casos sospechosos o probables podría disparar el número de casos en los tres municipios.



Sobre casos de zika y chikungunya, García Morales manifestó que solo hay un caso confirmado, sin embargo, aseveró que en la Jurisdicción no se ha bajado la guardia en contra del mosquito.



Por lo anterior, aseveró que es necesaria la participación de la ciudadanía, a través de las medidas de higiene dentro de los hogares y no acumular agua en recipientes.