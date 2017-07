Felipe Garza Narváez fuerte prospecto de Morena

Por: Alma Niger El Día Viernes 14 de Julio del 2017 a las 20:19

Ni duda cabe que el doctor Felipe Garza Narváez se ha convertido en un fuerte prospecto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a una de las dos senadurías de mayoría relativa que corresponden a Tamaulipas, y que en este caso sería la de la primera posición, dado a que ya se definió que dicho lugar le competerá a un varón, mientras que la segunda debe ser para una mujer, respetando el principio de la equidad de género. Y es que desde su ingreso a MORENA, Garza Narváez ha ido ganando adeptos, pues llegó en un plan más que amigable. No ha peleado con nadie y ha dejado en claro que ha llegado a aportar, no ha dividir. Y dado a que es un político de altos vuelos, que se las sabe de todas-todas, principalmente en la cuestión de operación, está siendo un elemento valioso en el equipo morenista tamaulipeco.

POLÍTICO DE ALTOS VUELOS

Aparte no hay que olvidar que Garza Narváez ha sido tres veces diputado local, por lo que sabe, y sabe mucho, de política. Es hasta el momento el mejor prospecto que tiene MORENA, pues el otro que pretende la nominación, Héctor Martín Garza González, adolece de muchas cosas, no tiene carisma, no le ayuda su gesto adusto, de todo se queja, no sonríe y por si fuera poco en la pasada elección en que fue candidato a gobernador, no sacó ni 35 mil votos. No le sirve pues a Andrés Manuel López Obrador, quien evidentemente deberá optar por un político carismático, inteligente y sobre todo que sepa de operación política, si es que quiere ganar en Tamaulipas.

FALLECIÓ VICTOR MARTELL

La tarde del jueves falleció el ex regidor perredista, Víctor Martell Alvarado. Su deceso se dio en su casa, estando presentes su hijo Víctor y su esposa. Desde este viernes es velado en funerarias La Paz de César López de Lara y Chihuahua, y este sábado será cremado tras oficiarle una misa. Martell fue regidor en la administración 99-01 y junto con José Ángel Valdez Reyna, también ya fallecido, formaron la más intensa dupla de oposición que haya tenido la ciudad. Fue además dirigente local del PRD y fundador de algunas colonias. ¡Descanse en paz!

CANCELAN VACACIONES A “PROFES” EN LA UTNL

Muy molestos andan los “profes” de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) debido a que recibieron una notificación por parte del Rector de dicha institución, Alfonso Salas, en sentido de que durante las vacaciones se van a tener que presentar a trabajar en diversas actividades con miras a armar el ciclo escolar 2017-2018. Dicho de mejor forma no van a tener vacaciones. Supuestamente es porque así ha llegado la orden del gobierno del estado, y la molestia es porque muchos maestros ya tenían contemplados viajes y atender otros asuntos. Lógicamente hay inconformidad e indicios de amotinamiento, a ver qué pasa.

CARTA PÓSTUMA

Un sujeto antes de suicidarse escribe una carta donde explica el motivo de querer quitarse la vida. La carta decía: Tuve la desgracia de casarme con una viuda. De haberlo sabido no me hubiese casado, porque ella tenía una hija. Mi padre era viudo y para mayor desgracia se enamoró de la hija de mi mujer, de manera que mi esposa era suegra de mi padre, y al mismo tiempo él era mi yerno. Al poco tiempo mi padre trajo al mundo un varón que era mi hermano, pero era nieto de mi mujer, de manera que yo era abuelo de mi hermano. Al correr el tiempo mi mujer trajo al mundo un varón, y como era hermano de mi madre era cuñado de mi padre y tío de su hijo, mi mujer era suegra de su propia hija, yo en cambio, soy padre de mi madre, mi padre y su mujer son mis hijos ¡y además yo soy mi propio abuelo! Así es que, me despido del mundo porque no sé quién soy.

