Portero Guillermo Ochoa agradece seguir jugando en Europa

Por: Notimex El Día Viernes 14 de Julio del 2017 a las 14:14

Autor: Notimex

Lieja, Bel.,(Notimex).- El arquero mexicano Guillermo Ochoa agradeció al Standard de Lieja por la oportunidad de mantener su sueño de continuar en el futbol europeo y desempeñarse en un equipo grande de Bélgica.

El portero de la Selección Nacional de México corresponderá al club belga, que ha sido 10 veces campeona de la liga, pues podrá continuar su carrera profesional en el viejo continente.

“Tendré la posibilidad de pelear por algo. Tengo dos años y me interesan los proyectos importantes, con clubes grandes y mejorar lo que hizo el club el año pasado y estar lo más arriba posible, ojalá se den campeonatos”, afirmó.

Además respondió a las críticas que ha recibido por parte de sus detractores, “nunca me he fijado en lo que diga la gente, siempre he buscado hacer mi carrera bajo mis deseos y mis decisiones, estoy muy contento con la trayectoria que llevo aquí en Europa”.

Subrayó en conferencia de prensa que la gente en México cree que es fácil estar en el balompié europeo, “no es así, menos como portero”.

Por último, “Paco Memo”, de 32 años, detalló su elección del dorsal que portará con “Les Rouches”, pues fue por cuestión de respeto, el ‘1’ y ‘13’, números que ha utilizado habitualmente, estaban ocupados.

El ocho estaba disponible, y era algo que… ocho y la ‘a’, es un poco el apellido, a mí me gustó la idea, el club me lo permitió y estoy feliz de portar un número bonito”, sentenció el guardameta.