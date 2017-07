Líder del SNTE se empieza a mover

Por: Alma Niger El Día Jueves 13 de Julio del 2017 a las 20:25

Un buen desempeño está mostrando el secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rigoberto Guevara Vázquez, y prueba de ello es que recientemente hizo entrega de diplomas a la primera generación de egresados del curso-taller “Formación Integral de Líderes para la Gestión Sindical”, el cual fue orientado a la formación y al desarrollo profesional de sus agremiados, dentro del proyecto, diseño y planeación de la Escuela Nacional de Formación y Profesionalización Sindical. Fueron un total de 44 maestros los maestros tamaulipecos que participaron en este curso-taller, mismos que tienen un liderazgo dentro y fuera del referido organismo sindical. El dirigente sindical de los maestros tamaulipecos hizo notar que dentro de los objetivos de este curso, está el de ofrecer programas de formación y profesionalización, que contribuyan al desarrollo humano y sindical de la sección 30, como a las secciones del resto del país. Va bien Guevara Vázquez y esperamos que así siga, sin perder el rumbo.

GRADÚAN ALUMNOS DE LA EST 79

Trescientos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 79 tuvieron su ceremonia de graduación este jueves en el Centro Cívico “Lic. Carlos Cantú Rosas”. El padrino de la generación 2014-2017 fue el regidor del sector donde está la escuela, Eduardo Javier Lozano Guajardo, quien dedicó el evento a su antecesor Luis Moreno Sesma (+). En representación del alcalde Enrique Rivas Cuéllar estuvo la primera síndica Dorina Lozano Coronado, quien por cierto escenificó un acto muy emotivo, toda vez que le tocó entregarle su certificado de secundaria a la alumna Alondra Jaqueline Maturino Borjas, una jovencita con discapacidad, y a quien Dorina recibió en el 2003 en la guardería “Rosalinda Lozano de Suárez”, y por lo tanto tiene la satisfacción de ahora verla culminar sus estudios de secundaria. Conmovedor el hecho sin duda alguna.

AGENTES ADUANALES EN CANCÚN

La gran mayoría de los agentes aduanales de Nuevo Laredo andan en Cancún participando en el 78 Congreso Nacional “99 Años Impulsando la Competitividad de México” organizado por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM). Son alrededor de 200 los profesionistas del ramo que andan representando a Nuevo Laredo, encabezados por su dirigente local, Edgardo Pedraza Quintanilla. En la inauguración estuvieron presentes autoridades del SAT, además del actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la CAAAREM, A.A. José Antonio Vidales Flores, quien entregó un reconocimiento al jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Osvaldo Santín Quiroz, por su liderazgo a favor del comercio exterior. Igualmente tomó parte el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Jose Antonio Meade, quien por cierto reconoció el trabajo y la unidad de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo.

PREDOMINAN CONSULTAS DENTALES EN EL DIF

Los servicios dentales están siendo los más demandados dentro de las consultas médicas que se ofrecen a través del Sistema DIF Nuevo Laredo que dirige la señora Adriana Herrera Zárate. Un informe proporcionado por la dependencia revela que en los primeros ocho meses de la presente gestión administrativa del DIF se ha atendido a 6 mil 413 personas, de las cuales 2 mil 037 han sido por atenciones dentales, en tanto que mil 853 por medicina general, mil 480 por control de salud y mil 043 por consultas ginecológicas. Esto en gran parte se debe a que las consultas dentales cada vez resultan más onerosas en los consultorios particulares, aparte que se aplican tratamientos que son muy costosos.

OTRO APOYO DE ESCUELA DIGNA

Aun cuando el alcalde Enrique Rivas Cuéllar anunció el pasado martes que quedaba culminado el programa “Mi Escuela Digna y Moderna” en el presente ciclo escolar con el apoyo de una barda perimetral para las escuelas “Mauricio González de la Garza” y “Francisco González Bocanegra” de la colonia Los Colorines de Reservas Territoriales, este jueves se dio todavía un apoyo más dentro del referido programa, ahora en el único jardín de niños de la colonia Insurgentes, al poniente de la ciudad. Dicha obra consta de un aula adosada con monto de 442 mil 955, y se autorizó de último momento debido a que se espera tenerla lista para inicios del próximo ciclo escolar. Este vino a ser el apoyo 108, y al parecer ahora sí es el último del ciclo escolar 2016-2017. El evento corrió a cargo de la regidora Julia Elida Ortega de los Santos en representación del alcalde.

LISTO PARA LA ALTA DEMANDA DE AGUA

Preparado se encuentra el personal de la Jefatura de Distribución de Agua Potable para atender la alta demanda de agua que se espera en las próximas semanas, con motivo de la llegada de la canícula. Dicha oficina depende de la Secretaría de Servicios Públicos que dirige la siempre dinámica Irma Richer De León, quien ha girado instrucciones para que se redoblen las tareas de entrega del vital líquido en los sectores donde no se cuenta con tubería de agua potable o en su caso hay baja presión. Y es que los calorones que se esperan a partir de la próxima semana van a estar intensos. Afortunadamente en estos últimos días hemos gozado de un clima más o menos aceptable, debido a las lluvias que se han registrado, pero se avizora que la situación van a estar insoportable en las próximas semanas. ¡Así que aguas porque va a faltar agua!

BUEN TRABAJO EN LA CNOP

No es por nada pero de los sectores del PRI que no cesan en sus actividades internas son los de la CNOP. Y es que la gente de Benjamín García Marín no se amilana ante las adversidades y por el contrario están demostrando estar más fuertes que nunca, eso pese a que han perdido algunos compañeros que se fueron para otros lares. Y tal vez esto sea lo que está haciendo que Benjamín y su gente se muestren más fuertes, más unidos y con más bríos para seguir adelante y sacar la chamba. Les ayuda que la mayoría de los que están, los leales, son a la vez gente que le sabe a la política y que han pasado ya por muchas situaciones adversas con anterioridad y por lo tanto no se espantan. Bien por ellos y Benjamín, quien sigue demostrando ser un buen líder.

LO ÚLTIMO

Que el equipo de fútbol Correcaminos de la UAT ya cambió de uniforme. Que ahora es azul. Y claro que la situación ha generado un sinfín de críticas, ya que evidentemente lo vinculan con el color del partido gobernante en Tamaulipas, que en este caso es del PAN… Una gran comunicación y sobre todo una gran relación, todo en aras del beneficio de la ciudad, es el que llevan a cabo los síndicos Dorina Lozano Coronado y Gustavo Mondragón Bolado, con el tesorero municipal, Daniel Tijerina Valdés… Desde el miércoles algunos regidores se fueron de vacaciones. Dejaron el changarro encargado a sus asistentes… Sigue sin haber titular oficial en el ITAVU. Y por lo tanto los servicios que brinda la dependencia siguen parados… Quien iba a decir que algunos priístas se iban a sumar a perredistas y morenistas en críticas hacia el gobierno. Aunque claro, el gobierno es panista. Están tan revueltos que ya no se sabe quién es quién.

