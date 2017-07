Registran 10 saqueos de piezas arqueológicas en Altamira

Nosotros nos enteramos hasta que llegamos a un sitio a hacer una inspección y descubrimos que hay pozos de saqueo, mencionó el investigador Gustavo Alberto Ramírez Castilla

El Instituto Nacional de Antropología e Historia detectó que en Altamira se han registrado diez saqueos a zonas arqueológicas, informó el investigador Gustavo Alberto Ramírez Castilla

Altamira, Tamaulipas.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) detectó que en Altamira se han registrado diez saqueos a zonas arqueológicas, informó el investigador Gustavo Alberto Ramírez Castilla.



Manifestó que al llegar al mercado de Estados Unidos o Europa, es cuando una pieza encontrada en tierras tamaulipecas puede llevar a valer varios millones de pesos.



“Como les decía, los saqueos suceden en todas partes, no es que Altamira tenga más o tenga menos simplemente sucede”, expuso.



Añadió que “nosotros nos enteramos hasta que llegamos a un sitio a hacer una inspección y descubrimos que hay pozos de saqueo, algunos ya tienen años otros se ven recientes, es un problema muy común".



"Aquí en Altamira creo que hablando de unos diez tal vez, el primero que vende la pieza quien la sustrae y la vende no pasa de unos cinco a diez dólares", comentó.



Agregó que “quienes tienen un lucro importante son los traficantes que los venden por millones a los coleccionistas".



Ramírez Castillo puntualizó que es importante dejar de vender las piezas arqueológicas, pues la historia y cultura del Estado de Tamaulipas no tiene precio.



