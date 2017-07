Sin restablecerse servicio de agua en poblado Higuerillas de Matamoros

Por: Ángel Arias/Matamoros El Día Jueves 13 de Julio del 2017 a las 19:05

Autor: Ángel Arias

Matamoros, Tamaulipas.- La Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros reconoció que sigue sin poder hacer llegar el servicio de agua potable al poblado Higuerillas por problema de bombeo, sin embargo se está trabajando en esto para solucionar el problema lo más pronto posible.



Guillermo Lash de la Fuente gerente de la paramunicipal, señaló que quizás si esté llegando el vital líquido hasta aquellas comunidades, pero no a los tanques o aquellas sectores que están más alejadas de la tubería que sirve para la distribución del agua.



Comentó que se tiene problema en el bombeo, poco a poco se les está haciendo llegar el servicio, quizás no como estaba hace algunos meses atrás, sin embargo se hace lo necesario para que no se queden sin el vital líquido.



Manifestó que para poder estar haciendo llegar el servicio al 100 por ciento el agua, se requiere de tener más equipo de bombeo, considerando que a lo largo de los 72 kilómetros que se tienen de tubería de la Tijerita hacia Higuerillas, ha ido en aumento el número de usuarios que se vienen conectando a este suministro, mermando de alguna manera la presión del agua.



