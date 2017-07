Bebesaurio: “Anaya miente”

Por: Jorge Hiram Hdz El Día Miercoles 12 de Julio del 2017

LINO Y CARO

Qué cinismo. Criticar a Lino Korrodi por entrar al Movimiento de Resucitación Nacional -MORENA- con el soplo de vida política que les da el mesías tropical.

Identificado con el grupo “Amigos de Fox”, es historia.

Pues Vicente Fox fue más traidor cuando en 2012 pidió el voto para Enrique Peña Nieto. Así de miedo tenía que ganará AMLO.

Con una Josefina desfondada, un Felipe Calderón que nunca supo de campañas solo de traiciones en la cúpula azul, Fox pidió desaforadamente, “Voten por Peña”.

Lo peor, en 2018, Fox volverá a pedir que voten por el PRI porque el PAN y su artillería electoral, traerá puros cartuchos quemados.

Como Josefina donde Fox volvió a pedir que votaran en Edomex por Alfredo del Mazo.

Lino y caro, ya lo conoce Fox, ira por todas las canicas con MORENA.

Y aunque el Peje no gane la presidencial, Fox volverá a arremeter contra el PAN pidiendo el voto para el PRI. Ya con doble temor de un tabasqueño y un Lino Korrodi que, de encaramarse en un triunfo presidencial, irá por el guanajuatense.

Ahí está, otro ejemplo en Reynosa, el “cuñado incómodo” se afilio a MORENA el JR araño más de 55 mil votos como independiente por la alcaldía en 2016, el PAN 82 mil y el PRI 63 mil.

Y Reynosa fue el epicentro de los vientos del cambio en 2016.

Una ciudad que está esperando, una revancha en las urnas.

Nada más la inseguridad, podría restarle parte de los 82 mil votos. Y las banderas de la inconformidad social ya se manifiestan, no es lo mismo ver los toros desde la barrera, que salir a capotearlos.

Y pueden acusar hasta a los que ya no son de este mundo de la crisis en la Secretaría de Salud, nada más que nunca se habían visto estas protestas. Todavía se recuerda como el subcomandante Marcos, desde su levantamiento en Chiapas acusaba que los indígenas se morían simplemente por la falta de un mejoral, pero bueno dicen que llegara la gloria medicinal a todos los hospitales tamaulipecos, en breve.

El PRI deberá de poner atención si quiere recuperar la alcaldía en 2018, porque si el JR es postulado por la alcaldía de Reynosa puede dar la sorpresa por el “efecto” Peje y su MORENA.

Y hay que ver si Enrique Ochoa Reza va a venir a Tamaulipas a levantarle mano a quien sea el dirigente estatal del PRI.

Que esta entre Oscar Luebbert Gutiérrez y Sergio Guajardo, pero como el voto fuerte va a estar en la frontera, el sur y el centro se desconoce qué personaje tenga más peso en las corrientes tricolores tamaulipecas y no solo en el club naranja.

Bebesaurio: “no renunciaré”. Que dicho tan macizo el de Enrique Ochoa, al ir a defender ante consejeros del INE el triunfo de Coahuila.

Pues el hecho de que ya ande ahí y diga que no renunciara al PRI, está por verse.

El viernes le dan respuesta en el INE. Si pasa al TRIFE. No se van a querer meter en broncas, van a anular la elección.

Y aunque diga el bebesaurio que Ricardo Anaya miente con la elección de Coahuila, si la anulan casi seguro “el cerillo” obtendrá la segunda caída de un dirigente del PRI al hilo.

LA NOMENCLATURA

PAVIMENTANDO SUEÑOS

"Hoy venimos a cumplir un sueño de muchas familias, un compromiso que tengo con ustedes, vengo a ratificar la confianza que me dieron": Oscar Almaraz Smer al arrancar 9 cuadras de concreto hidráulico en el Fraccionamiento Sierra Ventana. Panchita le agradeció al alcalde al subir la plusvalía de sus casas, que los vehículos ya no se dañen, no entre tierra a las casas y porque ya no habrá lodo.

Pavimentando sueños, Oscar cumple con incorporar más victorenses a una ciudad que se moderniza en su infraestructura pública. Por ello arranco también pavimentaciones hidráulicas en las calles General Rómulo Cuéllar, de la Ampliación Pedro Sosa; Lago de Orizatlán, en la Colonia Las Brisas. Para la Colonia Libertad comenzó con los trabajos de pavimentación de la Calle Panamá de más de 2 mil metros cuadrados entre otras acciones.

POR EXTRAORDINARIA EN LA 63

Que antes de irse de vacaciones la 63 legislatura tiene contemplado convocar a otra sesión extraordinaria el lunes 17 de julio a medio día.

En la diputación permanente se aprobó que sean magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Edgar Uriza Alanis por 8 años, Noé Sáenz Solís por seis años y Andrés González Galván por cuatro años.

“Poseen suficiente instrucción en materia jurídica, con excelentes antecedentes en el derecho, lo que les permitirá resolver a cabalidad sus responsabilidades, los tres dieron cumplimiento a los requisitos legales que marca la ley, por lo que son personas competentes y con amplios conocimientos, que gozan de buena preparación para servir desde el Tribunal de Justicia Administrativa”: Carlos García González presidente de la Jucopo.

