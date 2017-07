Se hace bolas “El Guasón” de Morena

Por: Alma Niger El Día Miercoles 12 de Julio del 2017 a las 20:05

Este miércoles estuvo en Nuevo Laredo el coordinador regional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Héctor Martín Garza González, quien vino como siempre diciendo que trae la representación de Andrés Manuel López Obrador, y hasta habla como él, con la misma tonadita pausadita, en un papel digno de un Óscar. Por eso no en balde le apodan “El Guasón”. Pues bien en la saturada conferencia, donde por cierto estuvieron sentados más militantes de MORENA que periodistas (a quienes se supone estaba dirigido el acto), el mencionado a groso modo dijo que para las elecciones del 2018, en que en el caso de Tamaulipas se juntan las federales con las municipales, van a contar con un ejército de 20 mil militantes y simpatizantes para defender el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador. ¿Será? Digo, porque no hay que olvidar que Héctor Martín es muy dado a prometer y no cumplir, pues basta decir que cuando fue candidato a gobernador por MORENA en las elecciones del 2016, aseguró que sacaría arriba de 200 mil votos, y muy apenas logró 32 mil 183, muchos menos sufragios que lo que MORENA consiguió en las elecciones federales del 2015. No cumplió, aunque luego salió con que lo robaron.

Por otro lado “El Guasón” también anunció que ya se definió que en Nuevo Laredo le corresponderá a un varón ser el candidato a la Presidencia Municipal y que las regidurías se sortearán mediante una tómbola. De la misma manera comentó que la primera de las dos senadurías (con la que se puede competir para una de primera minoría) también se designará a un varón. Y al preguntársele si ese varón será él, dijo que agradece que lo tomen en cuenta, pero que no lo sabe. ¡Ja! Y curiosamente aquí no dijo que habrá sorteo mediante tómbola, para ver quién va a ser el candidato a la primera senaduría. ¡Claro, como no le conviene! Y es que es evidente que él busca ser el candidato, bajo la creencia de que puede llegar a ocupar un escaño en el senado de primera minoría. Se vale soñar.

Y en la sesión de preguntas y respuesta yo le cuestioné a Garza González sobre si MORENA optará por candidatos externos, y concretamente por ex alcaldes, en el entendido de que hay por lo menos tres ex munícipes que se menciona que podrían ser abanderados del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Inmediatamente me contestó que se olviden de los ex alcaldes, que no habrá cabida para ellos en MORENA, para luego decir que todos los ex alcaldes de Nuevo Laredo, han sido corruptos. Por lo tanto le pregunté que si entonces quedan definitivamente descartados, y dijo que él no puede descartar a nadie, porque él no los elegirá, y que si un ex alcalde quiere ser candidato de MORENA, debe cumplir con los principios de este partido. ¿Por fin sí, o no? Porque no se le entiende. A “El Guasón” le gusta mucho jugar con las palabras y está como “La Chimoltrufia”, por aquello de que así como dice una cosa, dice otra.

Una reunión de unidad y trabajo sostuvieron los líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Nuevo Laredo. Fue este miércoles en la misma sede del partido donde Viviano Vázquez Macías, en su calidad de presidente del comité municipal del tricolor, junto con la maestra Baudelia Juárez García, secretaria general, sostuvieron un encuentro con los dirigentes de la CTM, Félix Alberto Alemán; de la CNOP, Benjamín García Marín; del MT, Arnoldo Escamilla Montemayor; de la ONMPRI, Ana Laura García de Anzaldúa y de la UR, Arnulfo Tejada Lara. De esta forma se demuestra que en el PRI siguen trabajando con miras a lograr la ansiada unidad para el 2018.

Hasta el viernes de esta semana tienen los padres de alumnos que salieron con bajo rendimiento en el presente ciclo escolar que está por concluir, para inscribirlos dentro del curso de verano del programa de Apoyo Integral Educativo y Emocional, que la Secretaría de Bienestar Social implementa de manera gratuita a través de la Dirección de Educación Municipal, y que tan buenos resultados ha estado arrojando. Se aceptan menores de 6 a 12 años que hayan tenido bajo rendimiento en las materias de español, matemáticas y lecto-escritura. Los cursos inician el 17 de julio y terminan el 10 de agosto, en las 11 sedes, cada una con cupo limitado para 60 alumnos. Las clases serán de lunes a jueves de 9 a 11 de la mañana, y de 11 de la mañana a 1 de la tarde, los viernes serán dedicados a los padres de familia y tutores, en el mismo horario.

Muchos dimes y diretes se han generado con la intervención del regidor Alfredo Guarneros Carranza en la organización de una nueva fiesta de graduación, ya en forma, para los alumnos del CBTIS 137 que no pudieron hacerla debidamente ante la falta del pago completo del salón de recepciones, banquete, sonido y todo lo demás. Y es que en cuanto Freddy anunció que estaba dispuesto a organizar la fiesta, hubo quienes le aplaudieron, pero también quienes lo criticaron. Peor aun cuando Vanessa Villalpando, la principal involucrada en el asunto, toda vez que es a quien se señala de no haber hecho los pagos (por lo que gusten o manden) publicó un video dando su explicación de los hechos, criticó a Freddy acusándolo prácticamente de arribista al andar organizando una nueva graduación. Y bueno en este caso siempre es muy recurrente que la gente critique por criticar. Si los funcionarios no intervienen en los asuntos, los acusan de flojos, de no hacer nada, de no servir al pueblo, de estar de adorno; y si intervienen los señalan de arribistas, de querer ganar fama, de colgarse de un chorro de agua. Total que la gente nunca está contenta.

Va a estar buena la función de lucha libre en Papa Milo este viernes 14 de julio, van cabellera contra cabellera Sangre Chicana Jr. vs. Apolo Estrada Jr., quienes en la lucha anterior se dieron con todo. Aparte habrá otras emocionantes peleas. Y el sábado hay función de box, donde Carlos “El Nene” Santillán va contra Cipriano “El Pichi” García, y aparte habrá otras peleas interesantes. Van a estar buenas las dos funciones nocturnas, así es que vayan comprando sus boletos.

A 228 pesos subió el costo de la autopista Nuevo Laredo-Monterrey, la cual sigue siendo de las más caras de México, de acuerdo a su extensión… Finalmente se destituyó a la maestra Marisela Treviño Posadas como directora de la escuela primaria “Ricardo Flores Magón”. De momento el supervisor escolar, Gerardo Moreno Bastián está de encargado de la institución en tanto se designa nuevo titular, lo cual sin duda será hasta el próximo ciclo escolar… María Clara Hinojosa y Betty Martell, quienes en su momento fueran candidatas a diputadas locales por el PRD, ya se pasaron al bando de MORENA. Que el Mesías las socorra… ¿Quiénes son las empleadas municipales a las que dentro de la misma Presidencia Municipal les apodan “Las Tercermundistas?, por aquello de “que le deben a medio mundo”. Luego les vamos a dar una “quemadita” por malas pagas.

