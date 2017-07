Tendrán que respetar “luz verde” en puentes internacionales de Tamaulipas

Lo que se busca es que ya no se le detenga ni moleste a peatones y automovilistas cuando les toque luz verde al cruzar la Aduana, aseguró la diputada federal Yahleel Abdala Carmona

Por: Primitivo López/Nuevo Laredo El Día Miercoles 12 de Julio del 2017 a las 19:15

Tendrán que respetar “luz verde” en puentes internacionales de Tamaulipas y ya no podrán realizar revisiones a discreción, aseguró la diputada federal Yahleel Abdala Carmona

Autor: Adrián López

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Al aprobarse una Reforma al artículo 43 de la Ley Aduanera, el personal de la Aduana mexicana en los puentes internacionales de Tamaulipas y toda la frontera norte tendrán que respetar la “luz verde” del Semáforo Fiscal y ya no podrán realizar revisiones a discreción, aseguró la diputada federal Yahleel Abdala Carmona .



Explicó, en entrevista, que la Iniciativa de Reforma la presentó en la Comisión Permanente y fue enviada directamente a la Comisión de Hacienda, presidida por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).



Argumentó que lo que se busca es que ya no se le detenga ni moleste a peatones y automovilistas cuando les toque luz verde al cruzar la Aduana, lo que no ocurre actualmente porque el aduanero está facultado para realizar una revisión dentro del recinto fiscal aun cuando no le haya tocado “luz roja”, lo que se presta a confusión y malas interpretaciones.



La fracción vigente dice así:

III. En el caso de los pasajeros en viajes internacionales y de los habitantes de la franja fronteriza norte del país, que ingresen en automóvil al territorio nacional, activarán el mecanismo de selección automatizado, el cual en caso de determinar que no debe practicarse el reconocimiento aduanero (luz verde), permitirá que estos puedan retirarse inmediatamente del recinto fiscal sin ninguna revisión adicional ni ser molestados por la autoridad aduanera.



Abdala Carmona dice tener la firme esperanza que en el siguiente Periodo Ordinario de Sesiones de la Cámara Alta se apruebe la Iniciativa de Reforma.



“Vamos a insistir hasta que se logre”, remarcó la legisladora tamaulipeca.



Refirió que a nivel local ha tenido tres reuniones con el administrador de la Aduana para de alguna manera tener las menores molestias a los viajeros internacionales que se internan en México por esta parte de la frontera.



Dijo que su Oficina Legislativa es receptora de las quejas y denuncias de los ciudadanos contra los aduaneros y que, inclusive, ella misma les da el trámite para que tengan una solución.



Este asunto causó revuelo la semana pasada, a tal grado que el asunto fue tocado en la Sesión del Cabildo de Nuevo Laredo y en donde se determinó que el cuerpo edilicio también haría el papel de receptor de quejas ciudadanas.





Bamp