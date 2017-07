Policía Estatal ha detenido a 10 agentes viales en sur de Tamaulipas

En la mayoría se debe a faltas administrativas y no por corrupción, mencionó el coordinador de la Policía Estatal en la zona sur de la entidad Alejandro Beaven Magaña

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Miercoles 12 de Julio del 2017 a las 21:30

El coordinador de la Policía Estatal en la zona sur de Tamaulipas, Alejandro Beaven Magaña, informó que han detenido a 10 elementos de las corporaciones de vialidad

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- El coordinador de la Policía Estatal en la zona sur de Tamaulipas, Alejandro Beaven Magaña, informó que han detenido a 10 elementos de las corporaciones de vialidad en los municipios de la zona conurbada.



Manifestó que en la mayoría de los casos se debe a faltas administrativas y no por actos de corrupción, aunque señaló que también se han registrados casos donde los agentes viales se ven involucrados en percances por alcohol.



"Este año hemos detenido 10 tránsitos de los tres municipios, el del arma era un extránsito, yo les puedo decir que hay una buena relación, si vamos juntos cuando se necesita el apoyo, en general hay una buena relación pero el que este chueco cae", expuso.



Sobre los posibles actos de extorsión, el encargado de la seguridad hizo hincapié en que la población debe denunciar estos malos actos para que se puedan investigar.



"De hecho hay contacto con Tránsito y si están actuando mal y lo señalan yo lo agarro y lo ponemos ante el Ministerio Público, es algo para los tres municipios y estamos en lo mismo, el que este mal va para adentro", precisó.



Añadió que “no tenemos una denuncia, tendríamos que llegar y llevárselo, se pone ante el Ministerio Público y supongo que en el trabajo abrirán algún acta".



Por lo anterior, Beaven Magaña pidió a la población “no dejarse, si no les alcanza a los transitó que busquen otro trabajo, no se vale pedir cuotas".



oal