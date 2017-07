Destina gobierno de Tampico 800 despensas a despicadoras

Apoyo que complementa las despensas otorgadas a este sector por el gobierno de Estado de Tamaulipas

Por: Mesa de Redacción El Día Miercoles 12 de Julio del 2017 a las 18:54

La alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza, detalló que este apoyo completará las despensas entregadas por el gobierno del Estado a 2 mil mujeres despicadoras

Autor: Gobierno de Tampico

Tampico, Tamaulipas.- En apoyo a uno de los sectores más vulnerables de la población tampiqueña, como lo representan las despicadoras que atraviesan un momento complicado por el periodo de veda de camarón; la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, ha decidido apoyar a las personas que se dedican a este oficio, principalmente madres jefas de familia, con un total de 800 despensas.

La presidenta municipal, detalló que este apoyo completará las despensas entregadas por el gobierno del Estado a 2 mil mujeres despicadoras.

“El gobernador las apoyo con 2 mil despensas por conducto del Secretario de Pesca, y la regidora Aureliana Núñez, como integrante del Cabildo y líder de las despicadoras hizo una petición al municipio, y como siempre lo he dicho, somos un gobiernos sensible y vamos a entregarles 800 despensas que les hacen falta puesto que son 2 mil 800 despicadoras”, puntualizó la alcaldesa.

La edil, indicó que dicho apoyo se entregará el próximo sábado, “creo que es algo que cualquier gobierno sensible lo hace, en lo personal he estado muy cerca de ese sector, conozco a las personas y sé que son gente de escasos recursos económicos, muchas de ellas viven en verdadera pobreza, de manera que regalarles una despensa no va a mermar la economía del municipio, lo hacemos con mucho gusto, sumando esfuerzos con el gobierno del Estado”, expresó la edil.

Los artículos de las despensas que habrán de entregarse fueron adquiridos por la dirección de Desarrollo Social del municipio incluyendo productos básicos para alimentarse como lo son: frijol, arroz, pastas, atún, aceite y azúcar.