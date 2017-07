Revelan complot para implicar en corrupción al jefe de Vialidad de Tampico

En la trama revelada por el agente vial Jorge Alejandro Luna García, están involucrados la regidora América Sandoval Morales, el licenciado Eduardo Palacios y el agente de la corporación Gustavo Espinoza, entre otros

El Día Miercoles 12 de Julio del 2017

Un presunto complot contra el director de Vialidad de Tampico, Miguel Ángel Santiago Cristóbal, separado del cargo temporalmente, fue puesto al descubierto por el agente vial Jorge Alejandro Luna García

Tampico, Tamaulipas.- Un presunto complot contra el director de Vialidad de Tampico, Miguel Ángel Santiago Cristóbal, separado del cargo temporalmente, fue puesto al descubierto por el agente vial Jorge Alejandro Luna García.



Agregó que en la trama revelada están involucrados la regidora América Sandoval Morales, el licenciado Eduardo Palacios y el agente de la corporación Gustavo Espinoza, entre otros.



Indicó que parte del entramado para inculparlo en actos de corrupción consistía en que él como agente vial se presentara en su oficina ante el director de Tránsito, Santiago Cristóbal, para entregarle diez mil pesos a fin de que no recibiera un castigo o fuera quitado de su empleo.



Destacó Luna García que recientemente había cometido una falta, misma por la cual podría recibir un apercibimiento, por lo que el trío citado le pidió que grabara el encuentro con el jefe de Vialidad, le entregara los diez mil pesos para no ser percibido y se saliera de la oficina aún y cuando el capitán Santiago Cristóbal no hubiera aceptado el dinero.



De esta manera, precisó Luna García, entregaría el video a la regidora América Sandoval, al licenciado Eduardo Palacios y al agente de Vialidad Gustavo Espinoza, pues pretendían implicar con dicha trama al jefe de la corporación en presuntos actos de corrupción.



Sin embargo, no lo hizo porque no quiso formar parte del complot para retirar del cargo al capitán, luego de que el licenciado Eduardo Palacios pretende ocupar la responsabilidad una vez que el capitán sea cesado.



En este contexto, aseguró que el capitán Santiago Cristóbal se ha preocupado por la base de agentes, ya que es el primero en años que impide que los gastos en refacciones y composturas de patrullas lo paguen los propios agentes.



También dijo que les entregó uniformes nuevos y gracias a su gestión recibieron un aumento de salario lo que les beneficia para sostener a sus familias.





