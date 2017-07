Recibirán quincenas por adelantado 80 mil burócratas de Tamaulipas

Para más tardar el viernes 14 de julio ya se les habrá pagado la primera y la segunda quincena del mes en curso, así como las compensaciones, afirmó el secretario de Administración Jesús Nader Nasrallah

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Miercoles 12 de Julio del 2017 a las 15:32

Autor: Liliana Torres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un aproximado de 80 mil burócratas Tamaulipecos de todas las secretarías recibirán por adelantado su pago quincenal y compensaciones está semana, antes de iniciar el período vacacional, informó el secretario de Administración Jesús Nader Nasrallah.



"Tomando en cuenta Educación, Salud y todo el aparato de Gobierno, llegaríamos incluso a unas 80 mil gentes aproximadamente, pero hay una parte sensible en la Secretaría de Salud que es en donde sus vacaciones las van turnando todo el año para no afectar la prestación de servicio, igual Seguridad Pública y Protección Civil", expresó.



Dijo que para más tardar el viernes 14 de julio ya se les habrá pagado la primera y la segunda quincena del mes en curso, así como las compensaciones.



"Es por Ley los días que se les da de vacaciones, como todos los años, todo lo que es el aparato burocrático del Gobierno del Estado, en estos días ya estarán recibiendo su sueldo como la compensación todos los servidores públicos para que puedan gozar de sus vacaciones”, comentó.



“Se les va a pagar todo el mes para no hacer tampoco dos pagos, y que ellos también puedan ocupar ese dinero para hacer algunos pagos en sus vacaciones", concluyó.



