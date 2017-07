Falta de recursos frena arranque de la Fiscalía Anticorrupción en Tamaulipas

De momento no se cuentan con los recursos, pero se espera que la Secretaría de Finanzas haga los ajustes para asignar recursos este 2017, dijo el contralor Mario Soria

Miercoles 12 de Julio del 2017

Falta de recursos frena arranque de la Fiscalía Anticorrupción en Tamaulipas, comentó el contralor de Tamaulipas, Mario Soria Landero.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las contralorías de todo el país señalaban que la falta de recursos, por lo menos al inicio, es una de las problemáticas para el arranque de las fiscalías Anticorrupción, comentó el contralor de Tamaulipas, Mario Soria Landero.



Dijo que será muy costoso aplicar el Sistema Estatal Anticorrupción en Tamaulipas y aunque de momento no se cuentan con los recursos, confío en que la Secretaría de Finanzas habrá de hacer ajustes para asignar recursos este 2017.



"Tiene que ser posible para este año, como ya está el presupuesto hecho, si dijeron va haber 10 millones de pesos en Tamaulipas, tiene que haber un ajuste, sé que el fiscal anda buscando oficinas, a lo mejor ya las encontró, pero también requiere personal", comentó.



Agregó que es un problema fuerte la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y por consecuencia los sistemas estatales son un reto para todas las entidades, no sólo para Tamaulipas.



Señaló que en la última reunión nacional de contralores, la mayoría manifestó la problemática que representa no contar con los recursos suficientes, “tampoco es una excusa para decir que no nada más nosotros, es un cambio fuerte”.



“El movimiento que causa la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción es grande, por que derivan muchas modificaciones en muchas áreas, sobre todo en la de Finanzas porque esto va salir caro", precisó Soria Landero.

