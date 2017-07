IZZI aumenta costos y da mal servicio

El Día Martes 11 de Julio del 2017

Definitivamente la empresa Izzi, que ofrece el servicio de televisión de paga, va de mal en peor. En los nuevos recibos que están mandando a los clientes viene cargado un nuevo aumento, mismo que se aplicó sin previamente avisar. Por si fuera poco, en Nuevo Laredo la empresa da un pésimo servicio, pues cuando uno acude a pagar lo obligan a usar los cajeros automáticos, mismos que siempre presentan fallas. Para empezar por lo regular hay dos cajeros, y siempre está apagado uno, y el que supuestamente funciona, pues lo hace a medias, porque constantemente se queda varado o sufre desperfectos, y ahí está la gente esperando a que lo arreglen, haciendo enormes filas y perdiendo el tiempo. Y los chamaquitos que están en las oficinas, nada más están de adorno, pues no hacen nada, y cuando hacen algo andan con una cara de perro que no pueden con ella, y todo porque les pagan una baba de perico. Por todo esto Izzi es la peor empresa de Nuevo Laredo. ¿Izzi los mandamos a la fregada?

REACTIVA “LA MAYRA” DENUNCIA CONTRA JORGE VALDEZ

Fernando Martínez Rodríguez, mejor conocido como “La Mayra”, y quien se hiciera famoso en la ciudad luego de que el ex diputado local, Jorge Valdez Vargas le propinara una cachetada durante unas elecciones internas del PRD celebradas el 7 de septiembre del 2014, reactivó su denuncia por tales hechos, esto ante la Agencia del Ministerio Público del Estado. Esto implica que en determinado momento Valdez Vargas pudiera ser detenido para que responda por la acusación en su contra. Es evidente que hay quienes dicen que esto pudiera ser un acto de revanchismo político contra Valdez Vargas, aunque en este sentido la reactivación de la denuncia está siendo interpuesta por un particular, y no por una autoridad. Al respecto Jorge Valdez Vargas ha manifestado a través de su cuenta de Facebook que no tiene antecedentes penales, y sí, de momento no los tiene, pero los puede tener, y en ese caso quedaría imposibilitado para más adelante ser candidato. Y ojo, porque pretende ser candidato a regidor en el 2018.

BUEN TRABAJO EN DESARROLLO RURAL

Un amplio trabajo está desarrollando la Dirección de Desarrollo Rural a cargo del buen amigo José Luis Canales Bermea, quien cada vez más está ampliando el servicio que brinda dicha dependencia. Y es que José Luis no solo se está haciendo cargo del Rastro Municipal, lo cual es la principal función de la dependencia, sino que además está generando nuevos programas como es el caso del de apicultura, sobre lo que se tiene programado un taller para este próximo viernes 14 de julio en una granja apícola situada en el Kilómetro 27.5 de la Carretera a Piedras Negras, y donde habrá 50 apicultores enseñando a la gente el arte de la producción de miel, que dicho sea de paso es un gran negocio toda vez que la miel esta carísima en la actualidad, aparte de que está siendo ampliamente consumida por sus beneficios para la salud.

AL RESCATE DE ENJAMBRES

Por cierto que en ese taller van a participar alrededor de 60 elementos de Protección Civil y Bomberos a quienes se les adiestrara en el rescate de panales de abejas que encuentren en casas y demás sitos de la localidad. Como ya sabemos cuándo se encuentra un panal la gente lo reporta a PC y los elementos por lo regular van y lo destruyen, y lo que se pretende es que puedan rescatar el panal y las abejas, y ponerlas en unas cajas, para llevarlas a una granja avícola, y con ello se produzca miel. Es un buen plan. Como igualmente lo es el hecho de que se quiere también llevar a cabo talleres de acuacultura para la producción de pescados como truchas, robalos y mojarras, que igualmente se pueden comercializar. Hay lana en estos proyectos y se busca que la gente le atore a los mismos.

MÁS BENEFICIOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL

Pero aparte José Luis Canales Bermea no desatiende la chamba dentro del Rastro Municipal, prueba de ello es que continua la segunda etapa de remodelación del moderno edificio, y esto incluye la construcción de un laboratorio de sanidad animal a fin de verificar que los animales que ahí se sacrifican no estén enfermos. Igualmente se construye un cuarto de médicos para estar atentos a cualquier emergencia y ya se mandó pedir una lavadora de menudo, para mejorar el servicio a los usuarios. Incluso también se tiene proyectado crear un huerto a espaldas del Rastro Municipal, para con ello promover el cultivo de hortalizas entre la comunidad.

CULMINA PROGRAMA “MI ESCUELA DIGNA Y MODERNA”

Este martes culmino el programa “Mi Escuela Digna y Moderna” dentro del ciclo escolar 2016-2017. Se dieron los dos últimos apoyos que en este caso vinieron siendo el 106 y 107, respectivamente, y se dieron en las escuelas primarias “Mauricio González de la Garza” y “Francisco González Bocanegra”, enclavadas ambas en un mismo plantel de la colonia Los Colorines de Reservas Territoriales. Hasta allá fue el alcalde Enrique Rivas Cuéllar para anunciar la construcción de una barda perimetral de 132 metros lineales con inversión de poquito más de 608 mil pesos. De esta forma se superó en siete escuelas el referido programa, toda vez que la meta era de 100. El programa continuara en el próximo ciclo escolar.

EL EXTRAÑO CASO DE LA GRADUACIÓN DEL CBTIS 137

El caso de los alumnos del CBTIS 137 que se vieron obligados a realizar su fiesta de graduación en plena calle el pasado fin de semana, debido a un supuesto fraude, cada vez toma más tintes de novela de la Rosa de Guadalupe. Y es que por un lado ya se oficializó por parte del regidor Alfredo Guarneros Carranza que se les realizará una fiesta en forma y en grande el próximo 17 de agosto en el Silverado Rodeo. Pero por otro lado ya apareció la señalada como responsable, Vanessa Villalpando, quien a través de un video explicó la situación y mostró documentos que hacen ver que sí realizó pagos del salón, pero a la vez aseguró que no todos los estudiantes aportaron lo que les correspondía y le dejaron toda la responsabilidad a ella, lo que generó que tomara la mala decisión de ya no hacerse cargo, y con ello no se cubrió el faltante a la empresa y se derivó el problema. Así es que es evidente que hay más de fondo en este caso y hay quienes se dicen inocentes palomitas, cuando tal vez no lo son.

LO ÚLTIMO

El ser más exigentes en los procesos de postulación; impulsar con mayor certeza la participación política de jóvenes y mujeres y renovar la estructura del partido con jóvenes y mujeres que impulsen el desarrollo político y de gestión ante el poder público, son parte de las propuestas que el priísmo tamaulipeco llevará a la Asamblea Nacional del PRI a celebrarse el próximo 12 de agosto en la Ciudad de México… Siguen innovando en la maquiladora Baker Springfield a fin de dar trabajo de medio tiempo a madres solteras y estudiantes. Ha funcionado el programa ideado por los directivos y sostenido por la base sindical a cargo de mi Doña Apolonia Carrizales. Bien por ello… Tal parece que los regidores ya se quieren ir de vacaciones. Este martes a pocos se les vio en activo. A ver si se ponen pilas lo que resta de la semana, antes justamente del período vacacional oficial.

