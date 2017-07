Piden denunciar a malos tránsitos en Ciudad Victoria

El Día Miercoles 12 de Julio del 2017

El director de Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, Adolfo López Uvalle, pidió a la ciudadanía denunciar a los malos elementos viales, para poder tener un mejor control

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El director de Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, Adolfo López Uvalle, pidió a la ciudadanía denunciar a los malos elementos viales, para poder tener un mejor control y saber si existen o no anomalías de parte de los agentes.



Sin embargo señaló que solo han recibido rumores de los agentes viales, sin embargo, por el momento no han recibido ninguna queja formal en contra de los elementos del orden vial.



“No tenemos hasta ahorita, ninguna denuncia. Hay rumores de quejas pero no las hacen oficiales, aprovechando la ocasión le digo a la ciudadanía que si tienen alguna queja contra un elemento de Tránsito la hagan llegar a la contraloría de la presidencia o al Tribunal de Justicia Administrativa para que pongan su denuncia en contra de quien les haga algo indebido”, indicó.



López Uvalle manifestó que para que ellos puedan sancionar a los malos elementos es necesario tener las denuncias formales de parte de la ciudadanía.



“Claro que como todo se necesitan pruebas para poder proceder, ya sea un video o algo que sea justificable para poder proceder en contra de un elemento de Tránsito”, concluyó.



