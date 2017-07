Disminuye flujo de menores repatriados por Matamoros

Ya que los muchachos tienen conocimiento de las situaciones a las que se van a enfrentar al intentar cruzar de manera ilegal a EU, señaló la directora del Camef Lorena Villarreal

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Martes 11 de Julio del 2017 a las 21:00

La directora del Centro de Atención al Menor Fronterizo en Matamoros, Lorena Villarreal García, manifestó que son varios los factores que han orillado a jóvenes y niños a buscar cada vez menos cruzar al lado americano

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- La directora del Centro de Atención al Menor Fronterizo (Camef) en Matamoros, Lorena Villarreal García, manifestó que son varios los factores que han orillado a jóvenes y niños a buscar cada vez menos cruzar al lado americano.



Dijo que los mismos menores que han sido repatriados han dicho que no lo volverán a intentar por varias situaciones, una de ellas es por la inseguridad que priva en el Estado, por lo que buscan alternativas para cruzar, además se ha encarecido el traslado a Estados Unidos.



Por otro lado, puntualizó que buscan se estabilicen las políticas migratorias en el lado americano, por lo que se puede considerar como multifactorial la disminución del flujo de menores por el Centro de Atención al Menor Fronterizo en Matamoros.



Villarreal García informó que los muchachos tienen conocimiento de las situaciones a las que se van a enfrentar al intentar cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, pero aun así muchos deciden intentarlo, aunque al ser deportados también a muchos no les quedan ganas de regresar.



Detalló que los riesgos son muchos, ya que en el trayecto se pueden encontrar con personas no buenas, con violencia, abusos y hasta cuestiones del clima, que hoy por hoy son muy duras, sobre todo si deciden cruzar por zonas desérticas en donde la temperatura es bastante elevada.