Genera polémica en Chile autobús contra la diversidad de género

El vehículo naranja estuvo por algunos minutos en los alrededores del presidencial Palacio de La Moneda, donde se enfrentaron en encendidas discusiones quienes defendían y atacaban la iniciativa de la agrupación española Hazte Oír

Por: Notimex El Día Lunes 10 de Julio del 2017 a las 21:20

El fugaz paso por el centro de Santiago del llamado "Bus de la Libertad", con leyendas contra la diversidad de género, provocó hoy una polémica entre los grupos que apoyan y repudian la iniciativa

Tras el paso del bus, que ostenta en sus costados las frases "Con mis hijos no se metan" y "Más familia, menos Estado", los detractores y partidarios de la iniciativa se enfrascaron en discusiones sobre la homosexualidad, la transexualidad y el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Los manifestantes de ambos lados portaban pancartas y banderas para manifestar sus posturas, en un ambiente siempre vigilado por la militarizada policía de Carabineros para evitar las agresiones.

Tras el paso del bus, que ostenta en sus costados las frases “Con mis hijos no se metan” y “Más familia, menos Estado”, los detractores y partidarios de la iniciativa se enfrascaron en discusiones sobre la homosexualidad, la transexualidad y el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Los manifestantes de ambos lados portaban pancartas y banderas para manifestar sus posturas, en un ambiente siempre vigilado por la militarizada policía de Carabineros para evitar las agresiones.

La vocera del “Bus de la Libertad”, Marcela Aranda, señaló a periodistas: “creemos que se han cumplido todos los objetivos que tenía el bus, que era visibilizar algo que estaba siendo legislado en cuatro paredes”.

“La imposición de la 'ideología de género' quita las libertades a los ciudadanos que son de esos países donde se imponen esos pensamientos”, añadió.

Acotó que “no hemos incitado al odio, muy por el contrario, quienes enarbolan la bandera de la tolerancia han sido los más intolerantes”, en alusión a un grupo que lanzó objetos contundentes al paso del vehículo.

“Hoy hemos dado una muestra a la ciudadanía de no discriminación arbitraria, no hemos incitado al odio, muy por el contrario, la manifestación de los padres de Chile es clara, contundente y radical: no aceptaremos que el Estado usurpe nuestro derecho preferente de educar a nuestros hijos”, enfatizó.

En tanto, este lunes se desplazó junto al “Bus de la Libertad” el llamado “Bus de la Diversidad”, del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el cual intentó contrarrestar el impacto mediático del primero.

El vocero del Movilh, Rolando Jiménez, dijo que la iniciativa “es una reacción democrática y pacífica a una agresión y vamos a acompañarlos durante todo el recorrido que hagan, no vamos a permitir que impunemente difundan el odio, la homofobia”.

Este martes, el bus recorrerá varias comunas de esta capital y se espera que el miércoles llegue a Valparaíso, puerto distante 120 kilómetros al noroeste de Santiago, para estacionarse frente al Congreso Nacional.

La máquina ya recorrió, no sin polémica, las calles de varias ciudades de España, México, Estados Unidos y Colombia.