Periodistas neolaredenses usurparon funciones: Acusa Rivas Cuellar

El alcalde Enrique Rivas fijó su postura sobre el pago de cantidades millonarias a 29 medios de comunicación inexistentes, según publicación hecha por el mañana de Nuevo Laredo

Por: Primitivo López/Nuevo Laredo El Día Lunes 10 de Julio del 2017 a las 17:21

Usurpación de funciones y publicación de información falsa y tendenciosa se podrían configurar como presuntos delitos cometidos por personal del Periódico El Mañana de Nuevo Laredo, acusó hoy el alcalde Enrique Rivas Cuellar

Autor: Adrián López

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Usurpación de funciones y publicación de información falsa y tendenciosa se podrían configurar como presuntos delitos cometidos por personal del Periódico El Mañana de Nuevo Laredo, en una presunta investigación periodística sobre “Empresas periodísticas fantasmas” favorecidas por el actual gobierno municipal, acusó hoy el alcalde Enrique Rivas Cuellar.



En el lunes de Informe y conferencia de prensa, donde se abordaron por menos 15 temas y en la sesión de preguntas, el munícipe fijó su postura sobre el pago de cantidades millonarias a 29 medios de comunicación inexistentes, según publicación hecha en la víspera por el rotativo.



En la nota periodística intitulada “En medios fantasma y prensa, gasta Rivas $10 millones al mes”, se anexan fotografías de locales y presuntas facturas por un monto trimestral de 30 millones de pesos.



Inclusive se involucra al periódico “Expreso” de Ciudad Victoria.

Los dos primeros párrafos de la nota, firmada por Daniel Rosas, dicen (sic):



“El gobierno municipal de Nuevo Laredo encabezado por Enrique Rivas Cuéllar, ha gastado en el primer trimestre de este año 30 millones 336 mil 275 pesos y 02 centavos en publicidad e imagen.



Esta información se desprende de la solicitud realizada por El Mañana a través del Sistema Nacional de Transparencia que obliga al gobierno municipal a entregar esta información, donde aparecen las erogaciones con cargo al erario destinadas a 29 medios de comunicación locales y de la región”.



En tono sereno pero enérgico, Rivas Cuellar remarcó la gravedad el ilícito cometido por personal de Editora Argos S.A. de C.V.



“Muy preocupante de que inclusive fueron a visitarlos (vecinos) argumentando que venían de Comunicación Social del Gobierno Municipal y eso es sumamente peligroso, ponerse en un papel que nos les corresponde”.



Dirigiéndose a los reporteros de El Mañana que cubren la fuente oficial, Rivas Cuellar, les dijo:



“Y bueno ya tendrán ustedes que enfrentar, bueno quien esté a cargo, tendrá que enfrentar a los cuestionamientos, porque obviamente genera desconfianza que generó ahí la gente realmente negando rotundamente si existía la empresa, porque pues no se identificaron como debería”.

Y reiteró:



“Se presentaron como gente de Comunicación Social y eso es grave, es algo que creo no debió de ocurrir”.



El alcalde explicó que de los 2 mil 700 millones de pesos del Presupuesto Anual de este año 2017, sólo se destina menos del 5 % a gasto en medios de comunicación y publicidad, es decir, unos 10 millones de pesos mensuales.



Esa cifra, aclaró, no encaja con los presuntos 50 mil pesos que dicen pagò a las “empresas fantasmas”.



Dijo que dará vista a la Secretaría de Hacienda y la Contraloría de la Federación para que investigue la autenticidad de las facturas que publica el rotativo, de presuntos pagos hechos por la Tesorería Municipal.