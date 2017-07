Crean estrategias en centros comunitarios de Matamoros

Para evitar que la comunidad se vea afectada por la falta de medicamentos, manifestó el jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria en esta frontera Jesús Peña Alemán

Por: Ángel Arias/Matamoros El Día Lunes 10 de Julio del 2017 a las 17:13

Autor: Ángel Arias

Matamoros, Tamaulipas.- En Matamoros no se tiene la cobertura del 100% de medicamentos en los centros comunitarios, pero se vienen aplicando una serie de estrategias para evitar que la comunidad se vea afectada, indicó el jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria Jesús Peña Alemán.



Manifestó que como parte de las estrategias por parte del Sector Salud en la entidad, movemos las medicinas de un lugar a otro, buscando de esta manera cubrir las necesidades de cada sector.



“En la colonia Modelo en su centro comunitario necesitan cierto medicamento y no lo tienen, se consulta con otra colonia en donde exista de más o que no se esté demandando en ese momento, es removido a donde se está presentando esta necesidad”, expuso.



Recordó que el Gobierno de Tamaulipas está trabajando para tener al 100 por ciento el abasto de medicamentos en cada uno de los centros comunitarios, pero en lo que esto se logra se está apoyando de esta manera, además de que la gente tiene en tiempo y forma los medicamentos que necesitan.