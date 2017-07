Si recibieron beca hijos de burócratas de Altamira

Si hubo para aquellos que tuvieron un ingreso mínimo y que se justifica por las buenas calificaciones de sus hijos, dijo la directora de Educación Jazmín González Carreón

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Lunes 10 de Julio del 2017 a las 17:06

Personal del Ayuntamiento de Altamira sí tuvo derecho a inscribir a sus hijos para que obtuvieran becas que otorga el Gobierno local, aseveró la directora de Educación Jazmín González Carreón

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- Personal del Ayuntamiento de Altamira sí tuvo derecho a inscribir a sus hijos para que obtuvieran becas que otorga el Gobierno local, aseveró la directora de Educación Jazmín González Carreón.



Aseveró sin otorgar una cifra, que hijos de personal sindicalizado lograron obtener el beneficio.



"Los que somos de confianza no, se dio cobertura primordial a los niños de la ciudadanía en general de los diferentes niveles".



"Si hubo para aquellos que tuvieron un ingreso mínimo y que se justifica por las buenas calificaciones de sus hijos, tienen todo el derecho".



"A los de primer nivel se descartó, solo se dio prioridad a la ciudadanía. Se hicieron filtros, hubo buena coordinación para que no sucediera ninguna situación".



"También hubo para los hijos de los trabajadores del Sindicato, no puedo decir una cifra porque no las tengo a la mano", finalizó.



