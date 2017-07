“En el PRI, cuerdos y desacuerdos”

Por: Chano Rangel El Día Lunes 10 de Julio del 2017 a las 12:21

Desde que el priismo gano el Estado de México “aiga sido, como aiga sido” parece que en vez de levantarse, la malaria cayó sobre ellos, después de eso y del análisis profundo -que no se hizo- se produjeron rupturas poco probables de resarcir. Los coahuilenses se sintieron solos y abandonados después de la marranadas de los Moreira, y aun estando el PRI sostenido con hilos, esta victoria truculenta no fue suficiente para el CEN del PRI; que dicho sea de paso sigue pensando que Toluca es México.

Después de eso, las diferencias aumentaron, el 2018 se ofuscó y sigue dando tumbos antes de la asamblea nacional. Los grupos hacia el interior están agarrados de la greña y su poder están jugando vencidas con el presidente Peña Nieto. Por un lado Manlio Fabio Beltrones, lidera una facción poderosa de priistas de todo el país, y por otro el imberbe presidente nacional, hace la tareas de mandadero en corto.

Todos los priistas bien enterados, saben que Enrique Ochoa Reza, no está para grandes cosas, solo para mandados cortos, de esos que no se pueden olvidan y no le encargan más de 2 tareas a la vez, por peligro a que colapse, saben la mayoría que la decisiones las toma Luis Videgaray, por un lado y por el político, y sensato Miguel Ángel Osorio Chong, aunque el pleito de Beltrones es con el equipo cercano del presidente.

Entre los acuerdos y desacuerdos, esta llegar unidos a la XXII asamblea nacional, aunque el tema de poder tener candidato sin militancia, a puesto a los priistas contra las cuerdas, porque este asunto está a punto de llevar el agua al río, todo porque el equipo cercano del presidente se dio cuenta, que no serán ellos los beneficiarios, y a toda costa, tratan de salirse con algo de ganancia del pastel.

Ya falta un mes, el día 12 de agosto el priismo se tendrá que poner las pilas, y como dijo Don Meme Garza “que cada quien amarre sus loquitos” porque la asamblea nacional, dista mucho de ser un encuentro de unidad y de vocación partidista.

Ya falta menos, y aparecer las cosas se recrudecen al interior del priismo, y de ser así la asamblea nacional, será el ring donde las diferencias salgan a la luz pública. Al tiempo.

P.D. a que se refirió Pepe Murat en su visita a Tamaulipas, y decirle a los priistas ahí reunidos, que no se habían metido en el estado, por los vínculos de este partido con grupos de poder ¿cuáles?

De aquello y lo demás…

Y ya que andamos por este rumbo, este semana que paso, la alcaldesa Maki Ortiz y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; entregaron la tarde del viernes la pavimentación hidráulica de la calle 4, en la colonia las cumbres.

Vecinos del sector e invitados atestiguaron la calidad y bienestar de la obra realizada, son obras hechas con toda la mano, como afirmaron residentes de la zona. Así mismo gobernador y alcaldesa se comprometieron a seguir trabajando juntos, por el bien de Reynosa.

Maki Ortiz, la alcaldesa de la ciudad, agradeció al mandatario estatal "a nombre de todos los reynosenses la generosidad de traer todas estas obras a la ciudad, 17 calles, 52 millones", "nos sentimos muy afortunados de que nuestro Gobernador sea de nuestra ciudad y que seamos en su corazón un poquito más consentidos que los demás", e hizo el compromiso de que en algunas obras colaborará el Municipio.

Ante todo el trabajo, el gobernador Cabeza de Vaca, agradeció la hospitalidad de la alcaldesa y del trabajo de la gente, por el bien de Reynosa.

