Sin prisa designación de consejeros del INE en Tamaulipas

El Consejo General a nivel central sigue evaluando los expedientes de los aspirantes, dijo el presidente del Instituto Nacional Electoral Eduardo Manuel Trujillo

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Domingo 09 de Julio del 2017 a las 19:45

Autor: Nora Hernández

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La designación de consejeros electorales para la Junta Local Ejecutiva de Tamaulipas carece de prisa, el Consejo General a nivel central sigue evaluando los expedientes de los aspirantes, dijo el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Eduardo Manuel Trujillo Trujillo.



Dio a conocer que puede ser hasta el mes de septiembre cuando sean designados, toda vez que la instalación del Consejo General para el arranque de las elecciones federales de 2018 será en el mes de octubre o finales del mes de septiembre.



En ese sentido aclaró que no necesariamente el año electoral federal para elegir presidente de la República, senadores y diputados federales, va a arrancar de manera simultánea con el año electoral local para renovar las 43 alcaldías en el Estado.



“La ley mandata que ya las elecciones tienen que iniciar en el mes de septiembre, sin embargo, la autoridad electoral tiene la atribución de manera transitoria para poder ajustar el calendario electoral, en función que el próximo proceso será en julio en lugar de junio, ese transitorio es lo que nos da la indefinición de arrancar en septiembre u octubre”, la fecha la definirá el Consejo general.



El Instituto Electoral respetará los calendarios del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), dijo tras indicar que no tienen informes previos sobre los 168 expedientes que están en manos del INE para definir.



Agregó que no es un trabajo simple, porque 11 consejeros federales deberán designar a por lo menos 150 para las 32 entidades federativas, de un aproximado de cinco mil expedientes a revisar.



“No es un proceso tan ágil, pero en su momento tendremos la definición que será benéfica para la transparencia de los trabajos electorales en el Estado”, dijo luego de señalar que la designación puede darse incluso luego del arranque del año electoral.



Recordó que primero inicia operaciones el Consejo General, luego las juntas locales y en tercer término las juntas distritales en las entidades federativas, mismas que también tendrán nuevas designaciones.



Estas últimas estarán trabajando en noviembre o a más tardar en el mes de diciembre de este mismo año, ya que tienen dentro de sus funciones la responsabilidad de determinar los domicilios de ubicación de casillas electorales.