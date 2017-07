Invitan a tiendas a ser parte del programa de tarjetas en Tamaulipas

Con la tarjeta los beneficiarios podrán adquirir los productos básicos de su preferencia en alguna de las tiendas comerciales, comentó el titular de la SEBIEN, Gerardo Peña Flores

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Domingo 09 de Julio del 2017 a las 19:30

Autor: Isabel Rendón

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) invitó a las tiendas comerciales a sumarse al programa de la tarjeta de abastecimiento, informó el titular de la dependencia, Gerardo Peña Flores.



"Por nosotros que se adhieran todas las que quieran que sean tiendas comerciales, no quiero dar un nombre, pero imagínenselas todas las que hay a lo largo y ancho del Estado, que se unan a este programa y que ahí puedan ir a abastecerse", dijo.



Explicó que con dicha tarjeta los beneficiarios podrán adquirir los productos básicos de su preferencia en alguna de las tiendas comerciales de su ciudad, por ello la Sebien hará convenios con dichas tiendas.



"Van a ser invitadas de manera abierta para todas aquellas que se quieran adherir y en función de ese la gente podrá ir a abastecerse a precios preferenciales de productos de la canasta básica que mas sea de su conveniencia", expresó.



Dijo que las tarjetas se entregarán a las familias que vivan en zonas donde haya estas tiendas comerciales, básicamente en las ciudades, para poder generar este tipo de mecanismo de abastecimiento y en las que no, continuará el programa de despensas.



"Quiero ser muy reiterativo, con eso no desaparecen las despensas, se mantienen pero sobre todo para que en los municipios en los que no existan la infraestructura de estas tiendas para que siga enriquecida recibiendo un apoyo alimentario", puntualizó.



