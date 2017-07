Se ensucia cada vez más la política

Por: Alma Niger El Día Domingo 09 de Julio del 2017 a las 20:00

No cabe duda que cada vez se enreda más y más la política en México, y surgen cosas que en vez de darnos coraje nos da risa. Y lamentablemente esta situación es aprovechada precisamente por los políticos, para seguir haciendo de las suyas, para seguir burlándose del pueblo, que al fin y al cabo solo nos reímos, criticamos ¡pero no hacemos nada por remediarlo! Y digo esto porque ahora sale a relucir que a casi 30 años de las elecciones presidenciales de 1988, el entonces Secretario de Gobernación y ahora senador por el PT, Manuel Bartlett Díaz dijo en primera instancia que Carlos Salinas de Gortari no ganó las elecciones, para luego tratar de rectificar y decir que no puede asegurar si ganó o perdió. El caso es que a casi tres décadas de ese hecho, sigue saliendo pus de la herida. Y por otro lado resulta que Lino Korrodi, quien creó el grupo “Amigos de Fox” que le ayudó a Vicente Fox Quezada a ganar la Presidencia de la República en el año 2000, ¡ahora apoyará a Andrés Manuel López Obrador! Y “El Peje”, como siempre pasa cuando algo lo favorece, se ha limitado a decir que “en la vida se vale rectificar”. ¡Cochina política!

NOMBRA GOBERNADOR NUEVA ASESORA

Bajo el objetivo de fortalecer las políticas en materia de legalidad, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha designado a la abogada, catedrática, activista y columnista, Hilda Gómez Gómez, como parte de su equipo de asesores. La mencionada es oriunda de Tampico y ha destacado como columnista del diario Milenio Tamaulipas y editorialista en Animal Político, Aristegui Noticias y La Jornada. Abogada de profesión cuenta con una Maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Se ha desempeñado como abogada del fisco en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ha sido catedrática del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas de la Red de Universidades Anáhuac, campus Tampico-Altamira. Sin duda una persona preparada que se espera aporte su experiencia para la causa tamaulipeca.

ASISTEN A “DOMINGO DE PASEO POR LA PASEO”

Muy concurrido resultó el segundo “Domingo de Paseo por la Paseo” celebrado este domingo por la mañana sobre el Bulevar Paseo Colón entre Reforma y Degollado. Cientos de personas, muchas más que en el primer evento, se congregaron para disfrutar del festival que se presentó y donde preferentemente se pudo pasear en bicicleta en el referido tramo. Igualmente hubo mucha diversión, pues se ofrecieron variados actos que fueron del agrado de todos los presentes. Está funcionando este programa, y por lo visto más adelante tendremos más.

SEMBRARÁN ÁRBOLES EN PARQUE

Este próximo jueves 13 de julio se celebra el Día Nacional del Árbol, motivo por el cual la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, a cargo de Luis Arturo Mata Bernal, llevará a cabo un evento en el cual se reforestará el ‘Parque Público 2010’, ubicado en la colonia Villas de San Miguel, en el cual se van a plantar 40 árboles de encino, el cual es considerado el árbol que mejor se adapta al clima de esta ciudad, además de huizaches y mezquites, que son los árboles característicos del pueblo. Ojala también se sembraran nogales, que también son muy productivos en la ciudad. No hay que olvidar que gran parte del oriente de la ciudad está lleno de nogales.

SIGUEN EN AUMENTO LOS ACCIDENTES VIALES

Siguen en aumento los accidentes vehiculares en la ciudad y prueba de ello es que durante el mes de junio se registraron 172 colisiones, que representan 35 por ciento más de lo realizado en los cinco primeros meses del año, que en promedio fueron 130 choques. Las autoridades de Tránsito y Vialidad consideran que esto es consecuencia del hecho de que muchas personas siguen haciendo uso de los teléfonos celulares al manejar, y que no solo van haciendo llamadas, sino lo que es peor, “chateando”, lo que genera que no pongan la debida atención al conducir y por ende se generan los accidentes. En este sentido debe haber más severidad por parte de las autoridades viales, pero mientras no haya suficientes elementos, no se puede hacer mucho.

¡VAMONOS DE VACACIONES!

Esta semana va a ser la última de labores en los tres niveles de gobierno, toda vez que a partir del lunes los burócratas van a irse de vacaciones y regresarán hasta el 31 de julio. Ya muchos tienen contemplado salir fuera de la ciudad, aunque algunos se van a tener que esperar a que salgan los chamacos de la escuela, que oficialmente es el martes 18 de julio. Aunque en muchas escuelas ya sabemos que ni están yendo, pero en otras sí se va a respetar el calendario hasta su último día. Bueno el caso es que ya muchos preparan las maletas. En este sentido no hace falta ir muy lejos para ir a divertirse, ya que cerca de Nuevo Laredo hay lugares donde pasarla bien como es el caso de Bustamante, o Lampazos o Sabinas, todos ellos en Nuevo León, donde hay balnearios, tan recurrentes en esta época de calor, y donde además los gastos son bajos. También hay pueblitos tranquilos que se pueden visitar para salir de la rutina como Villa Hidalgo, o Candela, en Coahuila. O Monterrey, donde los atractivos crecen. Opciones hay muchas, hay cada quien sabrá por cual optar.

GRADÚAN ALUMNOS ¡EN LA CALLE!

Vaya escándalo que se ha generado a raíz de que alumnos del grupo “C” con especialidad en programación del CBTIS 137 tuvieron que realizar su baile de graduación prácticamente en la calle, esto debido a que supuestamente la encargada de hacer los pagos para la renta del salón y el banquete, no los hizo, y por ello no pudieron disponer de las instalaciones. El salón que se contrató para tal efecto fue el Guerra-Ruiz, cuya empresa ofrecería además el banquete y el sonido, pero los dueños alegaron que les faltaban por cubrir 30 mil pesos, por lo que cuando los alumnos llegaron a la fiesta, pues se dieron cuenta que no estaba disponible el salón. Sin embargo los estudiantes no se agüitaron e hicieron la fiesta y su presentación en un taller y cerraron la calle, para poder efectuar su baile, a la vez que cooperaron para una carne asada. La supuesta responsable es la jefa de grupo, la cual alega que sí pagó, por lo que se hacen las investigaciones al respecto. Por mientras y por lo tanto ya la conocen como “Lady Graduación”. Este caso sin duda quedará para los anales de la historia de Nuevo Laredo.

LO ÚLTIMO

Este lunes 10 de julio se cumplen 75 años que el Ayuntamiento de Nuevo Laredo le cambió el nombre a la calle Esperanza, para ponerle Maclovio Herrera… Más de 500 personas se vieron beneficiadas del programa “Alcalde en Tu Colonia” que encabezó Enrique Rivas Cuéllar en el crucero de Calzada de los Héroes y Manuel Ávila Camacho, el pasado sábado por la mañana… Para finalizar la tan gustada adivinanza. ¿Quién es la empleada de la Secretaría del Ayuntamiento a la que sus propios compañeros le apodan “La Estufa de Petróleo”?, ya que dicen que “aunque vieja y pasada de moda, todavía sirve para calentar”, jajajaja. ¡Ah, y aparte ya está toda “tiznada” (quemada)! Jejejeje.

