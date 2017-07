Hilda Gómez, el doble mensaje

Por: Ana Luisa García El Día Domingo 09 de Julio del 2017 a las 22:00

Maky y su afectuosa recepción

Margarita frente a la adversidad

1.- A dos meses de que arranque formalmente el calendario electoral 2017-2018 el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se le ve intenso en la arena política, especialmente en el sur y principales ciudades fronterizas donde los actos de gobierno son importante recurso para cosechar votos, dado que son los puntos geográficos más poblados. Parte de esa estrategia es el nombramiento a la tampiqueña Hilda Gómez Gómez, hoy incorporada al equipo de asesores del Ejecutivo en materia legal.

Hilda Gómez es una mujer preparada, pero también combativa hasta con los de casa, sabe defender sus causas. Uno de los episodios significativos en su historial, fue su línea fuerte contra la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra durante el primer trienio en que gobernó Tampico bajo las siglas del PAN (2011-2013).

Gómez Gómez fue presidenta del PAN municipal, y aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal (2013), es abogada y una figura muy conocida como activista social; estuvo en primera fila durante la famosa marcha de la paz en abril de 2014 promovida por la sociedad civil.

Este nombramiento en la estructura gubernamental conlleva un mensaje, porque el panismo tampiqueño no ha tenido los espacios que hubieran esperado por el hecho de su identidad partidista con el Jefe del Ejecutivo, de tal suerte que el nombramiento de la nueva asesora representa un movimiento dentro del tablero del ajedrez político.

2.- Por otra parte los discursos pronunciados por el gobernador de Tamaulipas en Matamoros y en Reynosa están concatenados en su esencia. En el primer caso Francisco García Cabeza de Vaca, deja constancia de que su gobierno trabaja y trabajará en equipo con la Federación y los alcaldes, sin distinción de partido. Mientras que en Reynosa, donde su partido el PAN es gobierno resalta las obras hechas y por hacer, y se compromete a cambiarle el rostro a la ciudad donde nació.

En este caso los hechos están por encima de las palabras, aquí no hubo mensaje de reconocimiento para la Presidencia Municipal, como las tuvo para el alcalde de Matamoros, a quien incluso lo llamó familiarmente Chuchín.

Por su parte la alcaldesa Maky Ortiz Domínguez, se dejó caer con enternecedoras palabras, “Siempre nos da gusto que venga a esta ciudad que es su casa. Somos muy afortunados de que en su corazón seamos un poco más consentidos”. Aquí lo queremos mucho”.

Estas afectuosas palabras acompañadas de abrazo y beso, tiene su explicación. Si en algún municipio el gobernador tiene el respaldo ciudadano es en Reynosa, mal haría la alcaldesa de no colgarse de ese ambiente.

En cuanto al tema de obras García Cabeza de Vaca cubre las expectativas de sus paisanos, con la primera entrega de obras por 52 MDP y sobre todo con el compromiso de hacer una inversión de 380 MDP en ese municipio.

El tema de la violencia que ha sacudido a Reynosa en los últimos tiempos no podía quedar fuera del discurso del gobernador, y lo primero fue reconocer que es una problemática no resuelta, “la seguridad es un tema que no voy a soltar, en mi gobierno no habrá tregua. Si no entienden, los vamos hacer entender”. No les voy a fallar”.

3.- La rehabilitación oportuna de los caminos vecinales en la zona rural de Victoria, evitaron que con las lluvias registradas en los últimos días los ejidos se vieran incomunicados. Al respecto el alcalde Oscar Almaraz ha girado instrucciones precisas para supervisar las vías de acceso que conectan a la carretera inter ejidal con las comunidades, donde no siempre hay pavimento, pero se hacen compactaciones y rellenos con tierra amarilla que dan solidez a los accesos.

Con anterioridad se practicaron trabajos de rehabilitación de carretera inter ejidal, nada menos el viernes pasado el Jefe Edilicio supervisó el avance de estas acciones constatando un avance del 70 por ciento.

De igual forma se toman precauciones en la zona urbana ante los pronósticos de lluvias hasta mediados de la semana que inicia. COMAPA, Servicios Públicos y Protección Civil del municipio victorense se encuentran estado de alerta, previniendo y preparando lo necesario para atender cualquier contingencia.

4.- Los políticos son como los actores, frente a la adversidad personal como es el fallecimiento de un familiar, no se suspende la función. Al parecer así lo entiende Margarita Zavala Gómez del Campo, quien hasta el cierre de esta columna había manifestado que pese al fallecimiento de su señor padre, Don Diego Zavala , cumpliría la agenda concretada para ayer por la tarde en la ciudad de México.

Esta es una magnífica oportunidad para la aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República para dar a conocer su fortaleza. Precisamente el punto débil de la mujer ha sido su emotividad, siempre han sido cuestionado sobre, ¿cuál sería su actuación siendo gobernantes frente al deceso o enfermedad de un hijo o de los padres?

La coordinadora del proyecto “Yo con México”, Fernanda Cazo, que impulsa a Margarita Zavala en la búsqueda de la candidatura presidencial fue quien dio la nota, del fallecimiento del Sr. Zavala a los 83 años de edad, quien se encontraba en el Club Libanes de la Ciudad de México cuando ocurrió el deceso. También confirmó la noticia vía Twitter. Felipe Calderón Hinojosa, quien lo calificó como un hombre íntegro y justo.

La señora Margarita Zavala de Calderón tenía agendado para la tarde de ayer con mucha asistencia en el World Trade Center (antes Hotel de México), ubicado en la colonia Nápoles y hasta el cierre de esta columna se decía que llegaría con un poco de retraso, pero sin cancelar.