Quiere STJT 100 mdp más de presupuesto para el 2018

Ante diversas exigencias que las reformas en materia de justicia viene acarreando, es necesario incrementar por lo menos en 100 millones de pesos más el recurso para 2018

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Domingo 09 de Julio del 2017 a las 17:36

Ante diversas exigencias que las reformas en materia de justicia viene acarreando, es necesario incrementar por lo menos en 100 millones de pesos más el recurso para 2018, dijo el presidente del Poder Judicial en el Estado Horacio Ortiz Renán.

Autor: Nora Alicia Hernández

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas (STJT) de 602 millones 283 mil pesos resulta insuficiente para hacer frente a las diversas demandas que se avecinan con la reforma laboral, por lo que para este año busca 100 millones de pesos más, dijo el presidente del Poder Judicial en el Estado Horacio Ortiz Renán.



Dio a conocer que ante diversas exigencias que las reformas en materia de justicia viene acarreando, es necesario incrementar por lo menos en 100 millones de pesos más el recurso para 2018.



Reconoció que no ha hecho un planteamiento oficial ante el Ejecutivo estatal Francisco García Cabeza de Vaca, ni ante el Congreso del Estado, pero es un hecho que extraoficialmente lo han platicado.



“De entrada tenemos el 1.3 por ciento del presupuesto estatal, mínimo aspiramos al 1.5 por ciento, que en pesos representa como unos 100 millones más”, dijo.



Recordó que en el caso de la reforma laboral en donde las Juntas de Conciliación y Arbitraje serán absorbidas por el Poder Judicial, es necesario contar con recursos para contar con el recurso humano necesario y capacitado, además de la infraestructura física y tecnológica.



“Estamos esperando justamente la ley que aún no sale del Congreso, ese sería el punto de partida, porque puede salir a finales de año y pues hay que estar con el presupuesto preparado, en enero ya no va a ser posible”, señaló.



Advirtió que se buscará el diálogo formal con los poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de concretar el planteamiento ante la necesidad de contar con juzgados laborales a partir del próximo año.