The Chamanas presentará nueva placa en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Por: Notimex El Día Domingo 09 de Julio del 2017 a las 16:51

México, (Notimex).- La agrupación mexicana The Chamanas, nominada al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, presentará en vivo su nueva producción “NEA” el 11 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Originaria de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso Texas, la banda irrumpió de manera muy original en la música con su disco debut "Once Once", en el que se aprecia el choque de dos culturas con sonidos de varios géneros y propone canciones creativas, diferentes a lo común.

Grabado en el famoso estudio Sonic Ranch, por “Once Once” The Chamanas resultó ganador de los Premios de Música Independiente de México (IMAS), en la categoría de Mejor Disco Pop de 2016.

The Chamanas ha pisado escenarios de festivales como LAMC de Nueva York, Vive Latino de la Ciudad de México, SXSW de Austin, JRZ Music Fest de Ciudad Juárez y ALMAX de Colombia.

Ha colaborado Enjambre, Portugal The Man, Beach House, Odesza y Dave Sytek de TV On The Radio.

El grupo se formó en 2013 y está integrado por Paulina Reza (voz y sintetizadores), Manuel Calderón (teclados y bajo), Héctor Carreón (guitarra) y Alejandro Bustillos (batería).

El nombre de la agrupación hace referencia a la mezcla de culturas que sucede en una región fronteriza. "The" en inglés y "Chamanas" en español, un nombre compuesto debido a que la gente de esta zona habla constantemente dos idiomas al mismo tiempo.

También viene de la idea de que la música puede cambiar positivamente la manera de pensar y sentir de la gente, pues un Chamán es una persona espiritual que cura con energía y medicina natural y, sin duda, la música tiene propiedades curativas.