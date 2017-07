Reconoce INE en Tamaulipas que existe compra de votos en cada proceso

Pero es un delito muy difícil de comprobar, además la ciudadanía no cree en las autoridades para hacer la denuncia, indicó el presidente del organismo Eduardo Manuel Trujillo

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Sabado 08 de Julio del 2017 a las 17:04

El presidente del INE en Tamaulipas, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, indicó que para detectar este delito (coacción del voto) se requiere de la ayuda del ciudadano

Autor: Nora Alicia Hernández

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La coacción del voto existe en cada proceso electoral, reconoció el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo.



Sin embargo, dijo que es un delito muy difícil de comprobar y que además la ciudadanía no cree en las autoridades para hacer la denuncia correspondiente.



"No faltará quien se acerque a los ciudadanos con esta intención (coacción del voto), así se destruye el esfuerzo de las autoridades y de los ciudadanos", manifestó.



Indicó que para detectar este delito se requiere de la ayuda del ciudadano, que al momento de que se presente alguien intentando comprar su voto, lo documente y lo denuncie.



"La compra y coacción del voto se presenta, no lo desconocemos pero es una situación difícil de comprobar y detectar, porque tiene que detectarse en el momento que se comete", expuso.



Dijo que los ciudadanos no denuncian la coacción del voto porque desconocen sus derechos y consideran cómo parafernalia el hecho de hacer la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, tanto en delitos electorales, como en delitos del fuero común.



Bamp