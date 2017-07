MedicinaGate tamaulipeco

* Comité Municipal de Salud

* Audiencia a Tomás Yarrington

* Javier Duarte hacia México

* Graduados de Preparatoria Municipal

El desabasto de medicinas en hospitales públicos de Tamaulipas ocupa espacios en los medios nacionales.

Trabajadores de algunos nosocomios de plano pararon labores.

Dicen en Ciudad Victoria que la primera Secretaria de Salud del Gabinete de Francisco García Cabeza de Vaca, Lydia Madero, se topó con una serpiente de mil cabezas llamada “proveedores” y que era tanta la rebatinga que de plano desistió participar en la puja.

De esta manera se acabaron las reservas de medicinas y empezaron a escasear.

Esa, dicen, fue una de las razones para que le dieran las gracias a Lydia Madero y la despidieron.

Pero el cambio de cabeza, con la doctora Gloria Molina Gamboa, no solucionó el problema del desabasto de 424 medicamentos del cuadro básico.

Este jueves, en Tampico, durante la visita del Secretario de Salud, Doctor José Narro Robles, García Cabeza de Vaca de plano tuvo que “enfrentar el toro y tomarlo por los cuernos”.

Confirmó lo que se comentaba en voz baja, que el gran negocio de los medicamentos en tiempos priistas, para ser exactos en el sexenio de Egidio Torre Cantú.

El gobernante tamaulipeco citó, en su mensaje que fue difundido en video, que estaba “poniendo orden en la casa” en este asunto.

Integro fue transmitido en el noticiero nocturno de Denise Maerker, en el Canal de las Estrellas.

“Había muchos problemas durante estos primeros meses de mi administración, porque estaban acostumbrados a muchas cosas, se hablaba de que unos cuantos agarraban medicamentos y por ahí hacían lo que querían con ellos”, dijo.

Apuntó: “otros eran proveedores que no daban todos los servicios, en sí era un problema grande”.

De tal forma que les dije “vamos a regularizar todos los medicamentos en las clínicas y hospitales, pero si a ti proveedor te falta uno de ellos, y algún tamaulipeco va ahí y no lo encuentra le vas a tener que dar un vale para que vaya a la farmacia y se lo den, este es el compromiso que estoy haciendo con ustedes”, narró.

“Yo no estoy engañando a nadie, les dije en su momento en campaña, vamos a poner orden y estamos poniendo orden. Y el sector salud no va a ser la excepción, porque la salud de los tamaulipecos, con esa no se juega, porque está en juego el futuro de nuestros hijos”, refirió.

Consideró que “este es un tema de voluntad política y de trabajo en conjunto”.

Sentenció que su gobierno no tolerará malas prácticas en la proveeduría de medicinas y robo en las unidades del sector salud.

Y, por lo pronto, será con “vales” como se abatirá la escasez de medicamentos, mismo que serán expedidos por los proveedores para que sean surtidos en farmacias particulares.

Lo otro positivo de este encuentro en Tampico es que se apuntaló la afiliación y reafiliación al Seguro Popular para alcanzar la cobertura universal del esquema en el presente año.

Habrá más módulos en los 43 municipios y campañas para invitar a unirse al programa a las personas o familias que no tienen servicio de seguridad social.

Actualmente, Tamaulipas cuenta con un millón 293 mil 501 beneficiarios de Seguro Popular, equivalente a poco más de 600 mil familias que son atendidas en centros de salud, clínicas y hospitales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con el recién nacido, niños de 5 a 9 años, adolescentes de 10 a 19 años, adultos de 20 a 59 años, consultas de medicina general, de especialidad, odontología, urgencias, hospitalización y cirugía general.

García Cabeza de Vaca señaló que la salud de los tamaulipecos es prioridad de su administración y que la única forma de apoyar a las familias es ofreciendo una atención de calidad y garantizando el abasto de medicamentos en clínicas y hospitales.

COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD.- Pero en Nuevo Laredo también soplaron los “vientos del cambio”, en lo que se refiere al Sector Salud.

En evento especial, el alcalde Enrique Rivas Cuellar firmó el Acta Constitutiva con la que formalmente quedó conformado el Comité de Salud Municipal.

Participan representantes de los sectores público, privado y de la sociedad civil.

El acta la firmaron 23 de los 29 integrantes del comité, la que en atención a los lineamientos de inclusión, considera a 15 representantes de la sociedad civil, que son mayoría.

El alcalde mencionó, que este comité es pieza fundamental en la estrategia de la universalización de los servicios de salud.

“La firma de esta Acta Constitutiva implica un gran esfuerzo de coordinación entre las instituciones públicas de salud para brindar acceso más equitativo y homogéneo de los servicios médicos a todos los ciudadanos de Nuevo Laredo”, dijo Rivas Cuéllar.

El Presidente Municipal manifestó, que esta integración es uno más de los esfuerzos del Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, quien hace posible el camino a la consolidación del sistema de salud en Tamaulipas.

Dentro de las primeras actividades a desempeñar por el Comité de Salud Municipal, está la realización de un taller intersectorial en el mes de agosto, que con apoyo del comité se pueda llevar a cabo un programa de trabajo a realizar por el municipio en conjunto con la Secretaría de Salud estatal y de la Federación.

TOMAS YARRINGTON.- Se fijó el día 18 de julio de este año como la fecha en que el ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba tenga la primera audiencia para examinar las peticiones de extradición presentadas por los Estados Unidos y México.

Será en la ciudad italiana de Florencia, donde fue3 detenido el pasado 9 de abril.

La Audiencia será ante el Tribunal de Apelaciones de Florencia.

Son dos peticiones de extradición.

La Fiscalía mexicana lo acusa de corrupción y del delito de tráfico de drogas.

El matamorense se encuentra recluido en la cárcel de Sollicciano en donde se le abrió un procedimiejnto judicial por llevar documentación falsa.

JAVIER DUARTE.- Gobierno de Guatemala ya no ve las horas para que su “huésped Incómodo”, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, salga de su país y sea llevado a México para que enfrente la justicia.

El Ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Manuel Rivas Lara argumenta que la integridad física de Duarte peligra.

Asegura que hay grupos criminales que se pueden prestar a atentar contra su vida.

Los medios veracruzanos, tanto de Xalapa como del puerto de Veracruz, tratan el tema informativo como prioritario.

El portal de noticias Cambio Digital, del colega Esaú Valencia, publica hoy que Duarte será transportado a México en un avión de la PGR.

Y que es cuestión de horas.

El periódico NOTIVER, de mayor circulación, del buen amigo Alfonso Salces, publica a ocho columnas “SE DIVORCIAN”.

Esto es que el gordito ex gobernador en capilla se va a divorciar de su esposa Karime Macías y que los trámites ya están en curso.

Aunque en otra nota del mismo rotativo se señala que esa es un “plan con maña” para protegerse sus intereses.

Eso de los divorcios de los ex no es novedad en Tamaulipas porque hay dos casos a la vista: Eugenio Hernández Flores y Egidio torre Cantú.

Por lo pronto hay que esperar el arribo de Javier Duarte quien será huésped de un penal de alta seguridad porque enfrentará delitos federales y queda descartado el penal de Pacho Viejo, cercano a Xalapa, la capital veracruzana.

GRADUADOS.- Al medio día de este viernes, 7 de julio, graduó la primera generación de la Escuela Preparatoria Municipal José Vasconcelos.

Fue en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú” en donde se dio este hecho histórico en esta ciudad fronteriza.

