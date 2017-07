El vengador jarocho

Por: Jorge Hiram Hdz El Día Viernes 07 de Julio del 2017 a las 08:19

UN BUEN DESMADRE

No, no se trata de esa disputa interna por la dirigencia estatal del PRI. De supuesta renuncia a la Sedatu de Sergio Guajardo Maldonado, que declara falso que se ande promocionando con lana de la delegación a su cargo, pues ni siquiera le han mandado recursos.

“Serio” aspirante, visto como el dirigente tricolor que el PAN necesita, de enero del 2013 se notó en la Sedatu hasta el 2017 al levantar la mano por la dirigencia. ¿La “mera, mera” de Sedatu aceptara su renuncia? O como a Gonzalo Alemán Migliolo que se la negaron y luego por “acelerado” lo corrieron, además Guajardo ya negó que lo esté patrocinando Egidio Torre Cantú.

Misma historia que repetía, Alejandro Etienne Llano, decía no ser el candidato de Egidio a la gubernatura y cuando el exgobernador se reunió con un grupo de periodistas en la casa de gobierno dio la primicia no solo que Baltazar Hinojosa Ochoa fue mal candidato, si no que la gubernatura la hubiesen ganado con Alejandro Etienne Llano su “gallo” desde que lo sentó en la silla del 17 hidalgo, lo demás es historia.

Pero parece que así esta Checo Guajardo, negando a Egidio y como gato en barda negándose a dar el brinco de una renuncia a Sedatu, por eso puede traerse la versión que su patrona Chayo Robles lo mantendrá en Sedatu y que por la unidad tricolor en agosto levantará el brazo a Oscar Luebbert Gutiérrez.

El vengador jarocho no será Ricardo Gamundi Rosas que recién se acaba de aparecer en el consejo político estatal del PRI, adoptado en Reynosa, con un buen tiempo haciendo talacha con Luebbert. Finalmente, a pesar de la vieja disputa por la candidatura a gobernador entre Eugenio Hernández Flores y Oscar Luebbert, al final el reynosense se postuló por segunda vez a la alcaldía de Reynosa.

¿Va a operar Ricardo Gamundi en 2018? Todo depende de quien llegue a la dirigencia estatal del PRI. Si es Luebbert no se podría descartar, de ser Guajardo, pues desconocido, si va a traer los mismos operadores de la debacle del 2016.

William David Knight Bonifacio exdelegado de la SCT en Veracruz tampoco es el vengador jarocho de los constructores tamaulipecos que quieran ir por las obras que Comunicaciones y Transportes suelte para Tamaulipas, con raíces fuertes en Veracruz si arquearían las cejas en el estado de ver que las obras las ganen veracruzanos.

Javidú. Es el vengador jarocho. Javier Duarte antes de pedir licencia como gobernador de Veracruz. Fue a una entrevista con Carlos Loret donde decía que daba la cara para hacer frente y no para huir. Después de esa última aparición pública.

Toda la escena mediática la tuvo Miguel Ángel Yunes Linares “no cimbro” a México en su toma de protesta, por eso el gobierno federal cansado de tanto acalambre.

Finalmente le echo el guante a Javidú, en donde todo mundo vio una entrega pactada. Y más con su extradición a México. La guerra verbal seguirá contra Miguel Ángel, que sigue con un Veracruz descontrolado.

Antes de dejar el poder Javidú presentó una denuncia contra el entonces aspirante a gobernador por enriquecimiento ilícito y acuso: “es un ratero, es un delincuente, es como el tlacuache, que se hace el muerto para que no lo maten”.

Apenas en junio del 2017 la PGR atrajo la investigación, de lo estatal paso a lo federal ¿Qué encontraran sobre Miguel Ángel Yunes Linares y familiares directos del Gobernador del PAN de Veracruz?

¿Por qué el vengador jarocho pidió su regreso a México? Muchos creen, porque hay, enormes hospitales psiquiátricos en México.

Y que las risas y dichos de Duarte que muchos interpretan de diferentes maneras y otros ven como una forma de desvaríos para que lo declaren loco y en vez de la cárcel lo metan a un manicomio.

Podría traer de fondo realmente que la denuncia de Javidú, está en firme en el ámbito federal. Ya estando en México podría revivir aún más ese pleito jurídico contra Miguel Ángel Yunes y su familia y que calentaría a Veracruz al extremo en 2018.

¿Qué tiene que perder Javidú en México? Nada. Igual estaría detenido. Pero que retome sus acusaciones contra Yunes por enriquecimiento ilícito, serían verdaderos dardos envenenados.

Y Javidú sería un vengador jarocho, que en 2018 podría tumbar la gubernatura al PAN en Veracruz por las acusaciones que haga contra Yunes que también ya empezó a caer de la gracia de los veracruzanos.

Como la demuestra la elección del 2017 en la renovación de alcaldías donde un gran porcentaje fueron a parar a manos de MORENA incluyendo la capital y un millón de voto veracruzano, del PANAL y aunque no se crea para el PRI.

La acusación hecha en 2015 por diferentes actores políticos tricolores veracruzanos, una vez que Miguel Ángel Yunes llego al poder estatal impuso como Fiscal General del Estado a Jorge Winckler Ortiz, que además es el defensor oficial del gobernador panista.

Que la investigación haya pasado de la Fiscalía de Veracruz controlada por Yunes a manos de la PGR, quien sabe si pueda cimbrar a México, claro de darse la caída de Yunes al estilo de Javidú.

-Yo tengo poco de gobernador. Traigo aquí un pinche papelito, que dice Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Finanzas. Este es un cheque, no me importa, me cae; don Juan -Sandoval Iñiguez-, absuélvame desde allá.

Además, estamos haciendo un buen desmadre, don Juan, ¿sí o no? La gente votó por mí, la gente en su mayoría votó porque yo haga realidad lo que me comprometí en campaña, y me vale madre si a algunos periódicos no les gusta: Emilio González ex gobernador del PAN en Jalisco. Que después de sus payasadas le dejo el poder al priísta Aristóteles Sandoval.

LA NOMENCLATURA

SDR-CENITTAP

El 5 de julio se daba a conocer que el Gobernador del Estado designaba a Ariel Longoria García como Secretario de Desarrollo Rural e inmediatamente acudía a reunirse con el CENITTAP -Centro Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología en Agricultura de Precisión- fundado durante la gestión del Rector de la UAT Enrique Etienne Pérez del Río y reconocido por la SAGARPA como uno de los 3 más importantes centros de transferencia de tecnología del país.

Ariel Longoria en el CENITTAP dependiente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias fue recibido por el Director José Hugo Silva Espinosa además del Secretario de Finanzas, Guillermo Mendoza Cavazos; el Secretario de Administración, Víctor Hugo Guerra García; y el Secretario de Gestión Escolar, José Andrés Suárez Fernández, acompañado por el Subsecretario de Desarrollo Agrícola, Francisco Quintanilla Sosa.

Conocieron de la capacitación sobre: maquinaria agrícola de precisión; tecnologías GPS aplicadas en aspersión; horticultura y cultivos en invernadero; manejo de plagas y enfermedades, entre otros. Que buscaran el beneficio del campo tamaulipeco

